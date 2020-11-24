Haberler Futbol Denes Dibusz'un menajeri açıkladı! "Corona olmasa Beşiktaş'a gidecekti"

'un menajeri açıkladı! "Corona olmasa 'a gidecekti"

Sezona Ersin ve Utku ile başlayan 'ta sezon başında herhangi bir kaleci takviyesi yapılmaması eleştirilere neden olmuştu. Siyah-beyazlıların için devreye girdiği ve corona virüsü salgınının ardından transfer görüşmelerinin tıkandığı açıklandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 20:29
Denes Dibusz'un menajeri Beşiktaş'ı duyurdu! "Corona olmasa..."

Alman kaleci Karius'un takımdan ayrılmasının ardından kaleyi Ersin Destanoğlu ve Utku Yuvakuran'a emanet eden 'ta sezon başı kaleci transferinin yapılmaması eleştirilere neden oldu.

Denes Dibusz'un menajeri Beşiktaş'ı duyurdu! "Corona olmasa..."

Macaristan'da Ferençvaros'un kalesini koruyan 'un menajeri Levente Schultz, oyuncusunun 'ın kapısından döndüğünü duyurdu.

Denes Dibusz'un menajeri Beşiktaş'ı duyurdu! "Corona olmasa..."

Corona virüsü salgını sonrasında görüşmelerin durduğunu kaydeden menajer, "Eğer corona virüsü ve beraberinde getirdiği ekonomik güçlükler olmasaydı, Denes büyük ihtimalle 'a transfer olacaktı.

Denes Dibusz'un menajeri Beşiktaş'ı duyurdu! "Corona olmasa..."

henüz yeni bir kaleci almadı, yani bu ihtimal hala var." dedi.

Denes Dibusz'un menajeri Beşiktaş'ı duyurdu! "Corona olmasa..."

"FRANSA VE ALMANYA'DAN TEKLİF VAR"

30 yaşındaki kalecinin 2 milyon euro bonservis bedeli olduğunu belirten menajer, "Denes'e Fransa ve Almanya'dan da teklifler var ancak profesyonel açıdan çok iyi değil. 3 yıl daha sözleşmesi var, bonservis bedeli gerekiyor. Kulübünün onu 2 milyon euro gibi bir bedelle vermesi gerçekçi olacak." ifadelerini kullandı.

Denes Dibusz'un menajeri Beşiktaş'ı duyurdu! "Corona olmasa..."

2014'ten bu yana Frençvaros'un kalesini koruyan 30 yaşındaki kaleci, bu sezon 17 maça çıktı ve 7 maçta kalesini gole kapattı. Dibusz, Macaristan Milli Takımı'nda da 12 kez forma giydi.

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