Alman kaleci Karius'un takımdan ayrılmasının ardından kaleyi Ersin Destanoğlu ve Utku Yuvakuran'a emanet eden Beşiktaş'ta sezon başı kaleci transferinin yapılmaması eleştirilere neden oldu.

Macaristan'da Ferençvaros'un kalesini koruyan Denes Dibusz'un menajeri Levente Schultz, oyuncusunun Beşiktaş'ın kapısından döndüğünü duyurdu.

Corona virüsü salgını sonrasında görüşmelerin durduğunu kaydeden menajer, "Eğer corona virüsü ve beraberinde getirdiği ekonomik güçlükler olmasaydı, Denes büyük ihtimalle Beşiktaş'a transfer olacaktı.

Beşiktaş henüz yeni bir kaleci almadı, yani bu ihtimal hala var." dedi.

"FRANSA VE ALMANYA'DAN TEKLİF VAR" 30 yaşındaki kalecinin 2 milyon euro bonservis bedeli olduğunu belirten menajer, "Denes'e Fransa ve Almanya'dan da teklifler var ancak profesyonel açıdan çok iyi değil. 3 yıl daha sözleşmesi var, bonservis bedeli gerekiyor. Kulübünün onu 2 milyon euro gibi bir bedelle vermesi gerçekçi olacak." ifadelerini kullandı.