Haberler Futbol David Beckham'dan PlayStation ve Xbox ile tarihi imza! Servetine servet kattı

'dan PlayStation ve Xbox ile tarihi imza! Servetine servet kattı

, 21'de ve 'de kazandığından daha fazla para kazanacak. Beckham'ın dünyaca ünlü oyun konsolları Play Station ve Xbox'ın yeni FIFA oyununda yer almak için tarihi bir anlaşmaya imza attı. İşte İngiliz yıldızın 3 yıllık imza karşılığıda alacağı ücret.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 19:34
David Beckham'dan PlayStation ve Xbox ile tarihi imza! Servetine servet kattı

Futbol tarihinin en ikonik isimlerinden biri olan , hem elde ettiği başarılar, hem atmış olduğu unutulmaz goller hem de tarzı ile sıradan bir futbolcunun ötesine geçerek bir futbol markası haline gelmiş isimlerden biri. İngiliz futbol efsanesi, 21 ile dijital olarak da olsa yeşil sahalara geri döndü.

David Beckham'dan PlayStation ve Xbox ile tarihi imza! Servetine servet kattı

En popüler futbol oyunlarından biri olan , Ultimate Team adlı oyun modunda aktif futbol yaşantısı devam eden sporcuların yanı sıra efsaneleşmiş futbolculara da "ikon" olarak yer veriyor. Oyunseverler FIFA 21'in Ultimate Team modunda halihazırda Zidane, Ronaldo(El Fenomeno), Maldini gibi futbol efsaneleriyle zaten oynayabiliyorlar ve 15 Aralık'tan itibaren listeye da eklendi.

David Beckham'dan PlayStation ve Xbox ile tarihi imza! Servetine servet kattı

Beckham, 1998'den bu yana ilk kez bir oyununda kapak yıldızı olacak ve FIFA oyunlarında kapak yıldızı olarak çoğu aktif yıldız futbolcudan daha yüksek bir gelir elde edecek.

David Beckham'dan PlayStation ve Xbox ile tarihi imza! Servetine servet kattı

Electronic Arts, 45 yaşındaki eski futbolcuyu kapak yıldızı haline getirmek için 40 milyon sterlinlik yaklaşık üç yıllık bir anlaşma yapmış durumda. Beckham, aktif futbolculuk yaşamında dahi hiçbir spor kulübü ile bu denli "değerli" bir anlaşmaya imza atmamıştı.

David Beckham'dan PlayStation ve Xbox ile tarihi imza! Servetine servet kattı

30 MİLYON STERLİNLİK ANLAŞMAYI GERİ ÇEVİRDİ

Mirror'ın aktardığı bilgilere göre EA, Beckham'a ilk başta 3 yıllığına 30 milyon sterlinlik bir anlaşma ile gitti. Ancak anlaşma, Beckham'ın talebi üzerine 40 milyon sterline gerçekleştirildi. Beckham, kabaca "para için" gittiği söylenen Los Angeles Galaxy ile dahi 5 yıllığına 25 milyon sterlinlik bir anlaşma gerçekleştirmişti.

David Beckham'dan PlayStation ve Xbox ile tarihi imza! Servetine servet kattı

Bu arada; 'ın 21'de üç ayrı ikon kartı olacak. Beckham'ın FIFA 21'deki en iyi kartı, 92 genel reytinge sahip olacak ve 95 pas, 87 şut, 88 dripling özellikleriyle gelecek.

David Beckham'dan PlayStation ve Xbox ile tarihi imza! Servetine servet kattı

, ikon kartlarıyla 21'e geleceğini duyurduğu Instagram gönderisinde, "FIFA 21 Beckham Edition kapağı ile EA Sports'a geri döneceğim için gururluyum. Bazı eski takım arkadaşlarımla bir ikon olarak sahalara döneceğim için heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

BİZE ULAŞIN