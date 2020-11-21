Faroe Adalı Leon Jakobsen hentbolcuyken futbolcu oldu! Milli takıma kadar yükseldi

Spor tarihinde iki farklı sporu profesyonel olarak icra etmek nadiren görülen bir olay. Aklımıza yıllar önce Fenerbahçe'de hem basketbol hem de futbol oynayan rahmetli Can Bartu geliyor. Ancak bu olayın başkahramanı hem hentbolda kariyer yapan hem de futbolcu olan Hilmar Leon Jakobsen... Aslında 23 yaşındaki futbolcu, corona virüsü nedeniyle mağdur olan sporculardan biri...

TÜRKİYE'NİN RAKİBİ OLABİLİR

Sabah'ın haberine göre Faroe Adaları'nda H71 Faroese'de hentbol oynayan Jakobsen, liginin durmasıyla birlikte kendini yeşil sahalarda buldu. Futbola yabancı olmayan Jakobsen, kalça ameliyatından sonra doktorların tavsiyesiyle futbola ara verse de virüsle birlikte Torshavn B takımıyla geri döndü. Kendini yeniden kanıtlayan 23 yaşındaki futbolcu, forvet pozisyonunda 3 maçta 4 gol atıp dikkatleri üzerine çekince 7 Temmuz'da A Takım ile sözleşme imzaladı. 17 maçta 12 gol, 6 asist kaydetmesi Faroe Adaları Milli Takımı'nın kapılarını açtı. Milli takım ile iki maçta boy gösterdi ancak gol katkısı yapamadı. Faroe Adaları, A Milli Takım'ın Uluslar C Ligi'ne düşmesiyle rakip adaylardan biri konumunda da bulunuyor.

HAYALİ YURT DIŞI

Marca'ya yaptığı açıklamada A Takım antrenöründen gelen ilk teklifi reddettiğini belirten Faroe Adalı Jakobsen, "İlk başta kötü bir fikir gibi görünmüştü ama sonra kararımı değiştirdim. Artık futbolcu olarak yurt dışında forma giymek istiyorum" dedi.