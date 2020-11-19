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'dan flaş karar! Elle oynama kuralı değişiyor

Başkanı Aleksander 'in "İstem dışı elle oynanabiliyor. Bu yüzden futbolun ruhuna aykırı hareket etmeden revize edilmeli" yorumunu dikkate alan , elle oynama kuralında değişikliğe gidiyor. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 23:36 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 06:50
IFAB'dan flaş karar! Elle oynama kuralı değişiyor

Ayakla oynanan ve dünyayı peşinden sürükleyen futbolda işin içine el girdiği zaman her şey arap saçına dönüyor. Futbolda oyun kurallarını belirleyen elle oynama konusunda yaptığı son değişikliklerin saha içi yansımalarının olumsuz olduğunu görünce revize etme kararı aldı.

IFAB gelecek hafta video konferans sistemiyle yapacağı toplantıda artık bu konuya net bir şekil vermek istiyor. Hangi durumlarda hakemlerin el çalacağı, hangi pozisyonlarda 'devam' kararı verecekleri kesin çizgilerle belirlenecek.

IFAB, Başkanı 'in "İstem dışı elle oynanabiliyor. Bu yüzden futbolun ruhuna aykırı hareket etmeden revize edilmeli" yorumunu da dikkate alacak.

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