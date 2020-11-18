Haberler Futbol 20 ve 17 yaş altı FIFA kadınlar dünya kupaları corona virüsü nedeniyle iptal oldu

20 ve 17 yaş altı kadınlar dünya kupaları corona virüsü nedeniyle iptal oldu

Spor camiasında artan corona virüsü vakaları kadınlar futbolunu da vurdu. aldığı kararla, 2021'e ertelediği 17 ve 20 yaş altı dünya kupaları organizasyonlarını iptal ettiğini duyurdu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 11:15
20 ve 17 yaş altı FIFA kadınlar dünya kupaları corona virüsü nedeniyle iptal oldu

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen 20 ve 17 yaş altı kadınlar dünya kupaları iptal edildi.

FIFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2020'de düzenlenmesi planlanan ancak salgın nedeniyle ertelenen turnuvalar, gelecek yıl da yapılmayacak. İki yılda bir düzenlenen turnuvaların iptali sonrası 2020'deki organizasyonların ev sahipleri ve 'ın hakları saklı kalacak.

Bu karar doğrultusunda Kosta Rika, 2022 FIFA 20 Yaş Altı Kadınlar , Hindistan da 2022 FIFA 17 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası'nı organize edecek.



BİZE ULAŞIN