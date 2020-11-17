Hırvatistan 2-3 Portekiz (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta Hırvatistan ile Portekiz, Poljud Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini son dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesini yazdırdı.

Ev sahibi takımın golleri 29 ve 65. dakikalarda Mateo Kovacic'ten gelirken, konuk ekibin gollerini 52 ve 90. dakikalarda Ruben Dias ve 60. dakikada Joao Felix kaydetti.

Öte yandan Hırvatistan'da Marko Rog, 51. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Hırvatistan bu sonuçla 3 puanda kalarak grubu 3. sırada tamamladı. Puanını 13'e yükselten Portekiz ise grubu 2. sırada noktaladı.