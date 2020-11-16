Cüneyt Çakır Uluslar Ligi'nde oynanacak Çekya-Slovakya maçını yönetecek

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, Çekya ile Slovakya takımları arasında 18 Kasım Çarşamba günü oynanacak UEFA Uluslar Ligi müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çekya'nın Plzen şehrindeki Doosan Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.45'te başlayacak. Karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak.

HÜSEYİN GÖÇEK KAZAKİSTAN'DA DÜDÜK ÇALACAK

Bu arada FIFA kokartlı bir başka Türk hakem Hüseyin Göçek de Kazakistan ile Litvanya arasında 18 Kasım Çarşamba günü oynanacak UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında görev yapacak. Kazakistan'ın Almatı şehrindeki Almatı Ortalyk Stadyumu'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakada Hüseyin Göçek'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Esat Sancaktar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.