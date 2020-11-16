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Uluslar Ligi'nde oynanacak Çekya-Slovakya maçını yönetecek

kokartlı hakemlerden , Uluslar Ligi'nde Çekya ile Slovakya arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını ve yapacak.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 14:20 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 14:26
Cüneyt Çakır Uluslar Ligi'nde oynanacak Çekya-Slovakya maçını yönetecek

kokartlı Türk hakem , Çekya ile Slovakya takımları arasında 18 Kasım Çarşamba günü oynanacak Uluslar Ligi müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çekya'nın Plzen şehrindeki Doosan Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.45'te başlayacak. Karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını ve yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise olacak.

HÜSEYİN GÖÇEK KAZAKİSTAN'DA DÜDÜK ÇALACAK

Bu arada FIFA kokartlı bir başka Türk hakem Hüseyin Göçek de Kazakistan ile Litvanya arasında 18 Kasım Çarşamba günü oynanacak UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında görev yapacak. Kazakistan'ın Almatı şehrindeki Almatı Ortalyk Stadyumu'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakada Hüseyin Göçek'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Esat Sancaktar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.


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