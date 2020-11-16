Arjantinli yıldız futbolcu Javier Mascherano aktif futbol kariyerini noktaladı

Arjantin futbolunun efsane isimleri arasına giren Javier Mascherano, kramponlarını asma kararı aldı. Ülkesinin takımlarından Estudiantes'te forma giyen 36 yaşındaki orta saha oyuncusu, kariyerine River Plate'de başlamıştı.

West Ham ve Liverpool gibi İngiliz takımlarında forma giyen Mascherano, kariyerinin en parlak dönemlerini ise Barcelona ile yaşamıştı. Futbolu bıraktığını, düzenlediği basın toplantısı ile sporseverlere duyuran Arjantinli futbolcu, "Profesyonel kariyerime nokta koyduğumu söylemek istiyorum. Bana futbolu Arjantin'de bırakma fırsatı sunan kulübüme teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Javier Mascherano, Arjantin Milli Takımı ile 143 karşılaşmada görev almıştı.