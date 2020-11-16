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Arjantinli yıldız futbolcu aktif futbol kariyerini noktaladı

Arjantin futbolunun önemli isimlerinden , aktif futbol kariyerini noktaladığını duyurdu. 36 yaşındaki yıldız isim, kariyerinin en parlak dönemini formasıyla yaşamıştı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 10:48 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 10:51
Arjantinli yıldız futbolcu Javier Mascherano aktif futbol kariyerini noktaladı

Arjantin futbolunun efsane isimleri arasına giren , kramponlarını asma kararı aldı. Ülkesinin takımlarından Estudiantes'te forma giyen 36 yaşındaki orta saha oyuncusu, kariyerine 'de başlamıştı.

West Ham ve gibi İngiliz takımlarında forma giyen Mascherano, kariyerinin en parlak dönemlerini ise ile yaşamıştı. Futbolu bıraktığını, düzenlediği basın toplantısı ile sporseverlere duyuran Arjantinli futbolcu, "Profesyonel kariyerime nokta koyduğumu söylemek istiyorum. Bana futbolu Arjantin'de bırakma fırsatı sunan kulübüme teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Javier Mascherano, Arjantin Milli Takımı ile 143 karşılaşmada görev almıştı.

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