Haberler Futbol San Marinolu Dante Rossi maç sonrası gözyaşlarını tutamadı! Sebebi iki maçtır...

San Marinolu Dante Rossi maç sonrası gözyaşlarını tutamadı! Sebebi iki maçtır...

Uluslar Ligi'nde oynanan - maçı 0-0 sona ererken, ev sahibi takımın tecrübeli ismi alınan 1 puan sonrası gözyaşlarını tutamadı. İşte nedeni...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2020 Pazar 11:11 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2020 Pazar 11:13
San Marinolu Dante Rossi maç sonrası gözyaşlarını tutamadı! Sebebi iki maçtır...

Uluslar Ligi maçları tüm heyecanıyla sürüyor. Turnuvada zaman zaman sürpriz sonuçlar alınıyor.

San Marinolu Dante Rossi maç sonrası gözyaşlarını tutamadı! Sebebi iki maçtır...

Onlardan biri de - mücadelesinde yaşandı...

San Marinolu Dante Rossi maç sonrası gözyaşlarını tutamadı! Sebebi iki maçtır...

FIFA'daki ülkeler sıralamasında 210. sırada yer alan , ile sahasında oynadığı karşılaşmada 0-0 berabere kaldı.

San Marinolu Dante Rossi maç sonrası gözyaşlarını tutamadı! Sebebi iki maçtır...

1 puanı hanesine yazdıran , bu sonuçla üst üste 2. resmi maçını da kaybetmedi.

San Marinolu Dante Rossi maç sonrası gözyaşlarını tutamadı! Sebebi iki maçtır...

İlk kez böyle bir başarı yakalayan ev sahibi takımda, tecrübeli oyuncu Dante Rossi mücadele sonrası verdiği röportajda gözyaşlarına hakim olamadı.

San Marinolu Dante Rossi maç sonrası gözyaşlarını tutamadı! Sebebi iki maçtır...

"Benim için bu bir rüya" diyen 33 yaşındaki futbolcu, "Ailem mutlu, eşim mutlu. Takım arkadaşlarıma ve teknik ekibe teşekkür ediyorum. Bu beraberliği küçük ama yürekli ülkeme adıyorum" dedi.

San Marinolu Dante Rossi maç sonrası gözyaşlarını tutamadı! Sebebi iki maçtır...

San Mariano, bir önceki resmi maçını Lihtenştayn ile yapmış ve o müsabakadan da 0-0 eşitlikle ayrılmıştı.

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