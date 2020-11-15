San Marinolu Dante Rossi maç sonrası gözyaşlarını tutamadı! Sebebi iki maçtır...

UEFA Uluslar Ligi maçları tüm heyecanıyla sürüyor. Turnuvada zaman zaman sürpriz sonuçlar alınıyor.

Onlardan biri de San Marino-Cebelitarık mücadelesinde yaşandı...

FIFA'daki ülkeler sıralamasında 210. sırada yer alan San Marino, Cebelitarık ile sahasında oynadığı karşılaşmada 0-0 berabere kaldı.

1 puanı hanesine yazdıran San Marino, bu sonuçla üst üste 2. resmi maçını da kaybetmedi.

İlk kez böyle bir başarı yakalayan ev sahibi takımda, tecrübeli oyuncu Dante Rossi mücadele sonrası verdiği röportajda gözyaşlarına hakim olamadı.

"Benim için bu bir rüya" diyen 33 yaşındaki futbolcu, "Ailem mutlu, eşim mutlu. Takım arkadaşlarıma ve teknik ekibe teşekkür ediyorum. Bu beraberliği küçük ama yürekli ülkeme adıyorum" dedi.