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Yeni Özil Yazıcı

İngiliz basınından milli futbolcu için iddiası geldi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 00:29 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 06:50
Yeni Özil Yazıcı

İngiliz basını, Lille'de gösterdiği performansla dev kulüplerin radarına giren milli yıldız Yusuf Yazıcı'nın, 'in yeni 'i olacağını yazdı. Avrupa Ligi'nde 'ın ardından Milan'a karşı da hat-trick yapan Yusuf için İngilizler'den Arsenal iddiası geldi. Haberlerde Arsenal' in, 23 yaşındaki yıldızı izlediği oyun stili ve tekniğiyle, Arsenal'in yeni Özil'i olabileceğini yazdı. Haberde Yusuf için Arsenal'in geçtiğimiz yıllarda da harekete geçtiği belirtilirken; Hazard, , Gueye, Origi gibi yıldızları dünya futboluna kazandıran Lille'in şimdi de Yusuf'u çıkardığı kaydedildi.

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