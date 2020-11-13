Yeni Özil Yazıcı

İngiliz basını, Lille'de gösterdiği performansla dev kulüplerin radarına giren milli yıldız Yusuf Yazıcı'nın, Arsenal'in yeni Mesut Özil'i olacağını yazdı. Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'ın ardından Milan'a karşı da hat-trick yapan Yusuf için İngilizler'den Arsenal iddiası geldi. Haberlerde Arsenal' in, 23 yaşındaki yıldızı izlediği oyun stili ve tekniğiyle, Arsenal'in yeni Özil'i olabileceğini yazdı. Haberde Yusuf için Arsenal'in geçtiğimiz yıllarda da harekete geçtiği belirtilirken; Hazard, Pepe, Gueye, Origi gibi yıldızları dünya futboluna kazandıran Lille'in şimdi de Yusuf'u çıkardığı kaydedildi.