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Milli Takımı'nı bırakmayı düşünmüş!

EURO 2016'da finalist olan ve 'nda şampiyonluk yaşayan 'nın önemli oyuncularından olan 'ın, milli takım kariyerini noktalamayı düşünüp sonradan vazgeçtiği ortaya çıktı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 11:15
Antoine Griezmann Fransa Milli Takımı'nı bırakmayı düşünmüş!

Fransız futbolcunun başarılı isimlerden 'la ilgili dikkat çeken gerçeği amcası Emmanuel açıkladı. 29 yaşındaki oyuncuyla ilgili çekilen belgeselde konuşan amca Emmanuel Griezmann, yeğeninin şampiyonluğu sonrası milli takıma veda etmeyi düşündüğünü söyledi ve şunları dile getirdi:

Kafasında, milli takımı bırakmaya hazırdı. Çünkü ona göre yapılabilecek en iyi şeyi yapmıştı. Bu yaşta, yerini gençlere bırakmak istediğini söylüyordu. Halbuki kendisi de yaşlı değil. Böyle bir refleksi oldu ama sonra vazgeçti.

Milli Takımı ile büyük başarılara imzasını atan Barcelonalı yıldız Antoine Griezmann, çıktığı 84 karşılaşmada 33 gol kaydetti.

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