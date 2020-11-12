Antoine Griezmann Fransa Milli Takımı'nı bırakmayı düşünmüş!

Fransız futbolcunun başarılı isimlerden Antoine Griezmann'la ilgili dikkat çeken gerçeği amcası Emmanuel açıkladı. 29 yaşındaki oyuncuyla ilgili çekilen belgeselde konuşan amca Emmanuel Griezmann, yeğeninin 2018 Dünya Kupası şampiyonluğu sonrası milli takıma veda etmeyi düşündüğünü söyledi ve şunları dile getirdi:

Kafasında, milli takımı bırakmaya hazırdı. Çünkü ona göre yapılabilecek en iyi şeyi yapmıştı. Bu yaşta, yerini gençlere bırakmak istediğini söylüyordu. Halbuki kendisi de yaşlı değil. Böyle bir refleksi oldu ama sonra vazgeçti.

Fransa Milli Takımı ile büyük başarılara imzasını atan Barcelonalı yıldız Antoine Griezmann, çıktığı 84 karşılaşmada 33 gol kaydetti.