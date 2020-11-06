Son dakika | Maradona'dan sevindirici haber! Doktoru açıkladı

Dünya futbol tarihinin en büyük ismi olarak kabul edilen Diego Armando Maradona, geçtiğimiz hafta sonu beynindeki bir damarda pıhtı oluşması nedeniyle ameliyat masasına yatmıştı.

Başarılı bir operasyon geçiren Arjantinli efsaneden bir sevindirici haber daha geldi. Maradona'nın doktoru Leopoldo Luque, hastane önünde bekleyen taraftarların karşısına çıkarak efsane ismin sağlık durumunun iyiye gittiğini duyurdu.

"YAKINDA AYAĞA KALKACAK"

Leopoldo Luque, yaptığı açıklamada, "İyileşme seviyesi çok iyi. Yakın zamanda ayağa kalkabilecek, yürüyebilecek duruma gelecek. Diego'nun nörolojik hiçbir hasarı bulunmuyor. Yine de dikkatli olmaya devam edeceğiz." dedi.

Arjantin Ligi takımlarından Gimnasia'nın teknik direktörlüğünü yapan Maradona, 30 Ekim'de 60. yaş gününü kutlamıştı.