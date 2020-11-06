Haberler Futbol Partizan'da Covid-19 vakaları artıyor!

'da Covid-19 vakaları artıyor!

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü futbol dünyasında da etkisini yakından hissettiriyor. Son olarak kulübünde ve 'in test sonuçlarının pozitif çıkmasıyla takımda Covid-19 bulaşan futbolcu sayısı 4'e yükseldi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 17:47
Partizan'da Covid-19 vakaları artıyor!

takımlarından 'da forma giyen ile yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Siyah-beyazlı kulüp, yapılan son PCR testlerinin ardından bir dönem 'de de forma giyen Markovic ile Pavlovic'in sonuçlarının pozitif olduğunu açıkladı.

Takımın sağlık heyetinin gerekli tedbirleri almaya devam edeceği bildirilirken, bu iki futbolcu ile birlikte takımda Kovid-19 tespit edilen futbolcu sayısı da 4'e yükseldi.

Partizan'da daha önce de Vladimir Stojkovic ile Milan Smiljanic'in test sonuçları pozitif çıkmıştı.

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