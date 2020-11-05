Haberler Futbol Son dakika! TFF bir hakemin corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu

! bir hakemin testinin pozitif çıktığını duyurdu

haberine göre (), bir üst klasman hakeminin testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 11:45 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 11:57
Son dakika! TFF bir hakemin corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu

haberine göre (), bir üst klasman hakeminin testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Federasyondan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

Bir üst klasman hakemimizin 04.11.2020 Çarşamba günü yapılan rutin Covid-19 PCR test sonucu pozitif çıkmıştır. Hakemimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir.

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