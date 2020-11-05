Haberler Futbol Bülent Uygun corona virüsüne yakalandığını açıkladı!

corona virüsüne yakalandığını açıkladı!

Son olarak Yukatel Denizlispor'u çalıştıran teknik direktör , testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 14:21
Bülent Uygun corona virüsüne yakalandığını açıkladı!

Teknik direktör , yeni tip (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Uygun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kaderimi ben seçmedim. Rabbim ikram etti, elhamdülillahi rabbil alemin. Şu an itibarıyla Covid-19 virüsü ile ben de tanışmış oldum. 'İyiyim' desem yalan olur, 'kötüyüm' desem inancıma dokunur. Ondan ki ne yaşarsam yaşayayım şükrediyorum. Dostlardan dua bekler, dua ederim. Allah (c.c) tüm ülkemdeki hastalara şifa versin, sağlık versin, koruyup kollasın" ifadelerini kullandı.


BİZE ULAŞIN