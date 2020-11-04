Haberler Futbol Diego Maradona beyin ameliyatından çıktı! Durumu iyi

beyin ameliyatından çıktı! Durumu iyi

Arjantin'in ve dünya futbolunun efsane isimlerinden 'nın 2 saat süren beyin ameliyatının iyi geçtiği bildirildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 06:54
Diego Maradona beyin ameliyatından çıktı! Durumu iyi

Futbolun efsane isimlerinden , bir süre öce beyininde gelişen pıhtı nedeniyle ameliyata alınmıştı. Arjantin'in başkenti 'teki bir klinikte operasyona giren Maradona'nın ameliyatı, yaklaşık 2 saat sürdü. Ameliyat sonrası açıklamalarda bulunan doktor Leopoldo Luque, Maradona'nın durumunun iyi olduğunu ve efsane ismin uyandığını söyledi.

"Maradona, yaşlı bir hastamız. Hayatında çok fazla stres ve baskı var. Şu an ona yardımcı olmalıyız. Maradona olmak çok zor" ifadelerini kullanan doktor Luque, Arjantinli eski yıldızın corona virüsüne yakalandığı yönündeki iddiaları ise yalanladı.

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