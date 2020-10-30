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Galaxy'de ile yollar ayrıldı!

takımlarından Galaxy'de sürpriz bir ayrılık yaşandı. Kulüp, 47 yaşındaki teknik direktör ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 11:12
Los Angeles Galaxy'de Guillermo Barros Schelotto ile yollar ayrıldı!

Amerikan Birinci Futbol Ligi () ekibi Galaxy'de teknik direktör ile yollar ayrıldı.

Los Angeles Galaxy Kulübü, 47 yaşındaki Arjantinli çalıştırıcı Guillermo Barros Schelotto'nun görevine son verildiğini duyurdu.

Takımı sezon sonuna kadar yardımcı antrenör Dominic Kinnear'ın yöneteceği belirtildi. Ülkesinde Lanus ve ile 'da Palermo'yu çalıştıran Barros Schelotto, Ocak 2019'da Los Angeles Galaxy'nin başına geçmişti.

Barros Schelotto yönetimindeki Los Angeles Galaxy, Batı Konferansı'nda 19 maçta elde ettiği 18 puanla son sırada yer aldı.



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