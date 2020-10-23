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Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası Elemeleri: 0-0 | MAÇ SONUCU

A , A Grubu'ndaki 7. maçında ile 0-0 berabere kaldı. , bu sonuçla gruptaki puanını 2'ye yükseltti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2020 Cuma 21:52
Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası Elemeleri: Türkiye 0-0 Kosova | MAÇ SONUCU

A , A Grubu'ndaki 7. maçında ile 0-0 berabere kaldı.

, bu sonuçla gruptaki puanını 2'ye yükseltti.

STAT: Zeki Demirci Spor Kompeksi

HAKEMLER: Stacey Pearson, Melissa Burgin, Emily Carney

TÜRKİYE: Selda Akgöz, Berna Yeniçeri, Didem Karagenç (Dk. 90 Fatoş Yıldırım), Yaşam Göksu, İlayda Civelek (Dk. 90 Jessica O'Rourke), (Dk. 80 Elif Keskin), Ecem Cömert (Dk. 82 Sevgi Çınar), Ebru Topçu, Yağmur Uraz (Dk. 46 Melike Öztürk), ,

KOSOVA: Florentina Kolgeci, Edona Kastrati, (Dk. 39 Agnesa Gashi), , Viola Avduli, Bierta Shala (Dk. 84 Anjeza Rexhapi), Kaltrina Biqkaj (Dk. 64 Fleta Musaj), Marigone Tahiri (Dk. 64 Enjona Emarliahu), Edona Kryezlu, Blerta Small (Dk. 46 Verona Berisha), Ereleta Memati

KIRMIZI KART: Dk. 35 Lindona Syla (Kosova)

SARI KARTLAR: Dk. 73 Ece Türkoğlu, Dk. 78 Emine Ecem Esen (), Dk. 17 Lindona Syla, Dk. 20 Donjeta Halilaj, Dk. 65 Flate Musaj (Kosova)




Kaynak: AA

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