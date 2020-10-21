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Karabağ 'ndeki iç saha maçlarını 'de oynamak istiyor

'ın Karabağ Futbol Kulübünün sportif direktörü Emrah Çelikel, 'ndeki iç saha maçlarını 'de oynamayı istediklerini bildirdi. Çelikel yaptığı açıklamada, "Son kararı UEFA verecek. Fakat biz karşılaşmaların kardeş ülke Türkiye'de oynanmasını istiyoruz." diye konuştu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 11:28
Karabağ UEFA Avrupa Ligi'ndeki iç saha maçlarını Türkiye'de oynamak istiyor

'ın Karabağ Futbol Kulübü maçlarını 'de oynamak istiyor.

Azerbaycan'da oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçlarının ikinci bir karara kadar askıya alındığını, karşılaşmaların başka ülkelerde oynanacağını belirtti.

Karabağ'ın iç saha maçları için şimdilik , Polonya ve Kıbrıs Rum Kesimi'nin önerildiğini aktaran Çelikel, "Biz de UEFA'ya alternatifler sunacağız. Bunların arasında Türkiye de var. Tercihimiz maçların Türkiye'de oynanması." ifadelerini kullandı.

"SON KARARI UEFA VERECEK"

Karabağ Kulübü Basın Sözcüsü Nurlan İbrahimov ise "Son kararı UEFA verecek. Fakat biz karşılaşmaların kardeş ülke Türkiye'de oynanmasını istiyoruz." diye konuştu.

UEFA, 'da yaşanan gelişmeler nedeniyle ve Azerbaycan'da oynanacak kulüp ve milli olmak üzere tüm uluslararası müsabakaları ikinci bir karara kadar askıya almıştı.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda yer alan Karabağ, ilk iç saha maçını 29 Ekim'de 'nın Villarreal takımı ile yapacak.

Karabağ'ın gruptaki diğer rakipleri ise Demir Grup Sivasspor ile temsilcisi Maccabi Tel-Aviv.

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