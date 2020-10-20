Alt liglerden haberler (20.10.2020)

SAMSUNSPOR'DA CORONA İSYANI

TFF 1. Lig'in 6. haftasında bugün Eskişehir'e konuk olacak Samsunspor'da isyan var... Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, sezon başından bu yana sıkıntı yaşadıklarını belirtip, "Corona virüse yakalanan futbolculardan dolayı her maç 5-6 oyuncu değişiyor. Antrenmanlarda bile aynı 11 ile oynayamıyoruz" dedi.

ALTAY'DA ŞOK

Geçtiğimiz haftayı Adana Demirspor galibiyetiyle kapatan Altay'da şok gelişme... Adana Demir karşılaşmasında sakatlanan İzmir ekibinin yıldız ismi Kappel'in yarın oynanacak Altınordu karşılaşmasında forma giyemeyeceği öğrenildi.

BOLU'DA FLAŞ GELİŞME

Geride kalan 5 haftayı bir puanla tamamlayan Bolu'da dün flaş bir gelişme yaşandı. Kırmızı-beyazlılar, üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Ahmet Taşyürek ile yollarını ayırdı. Kulübün resmi sitesinden konuyla ilgili açıklama yapıldı.

ARA TİMSAH'A YARADI

Milli ara öncesi eleştirilen Bursaspor, Balıkesir karşısındaki futboluyla tam puan aldı. 3-1'lik galibiyetle 3 puan özlemine son veren Timsah, en çok topla oynadığı, pas yüzdesinin yüksek olduğu bir 90 dakika oynadı.

ALTINORDU'DA YENİ DÖNEM

Geçtiğimiz hafta emeklilik yaşının geldiğini söyleyen Altınordu Başkanı Mehmet Özkan, yeni bir açıklama yaptı. Özkan, "Altınordu'da patronaj dönemi bitiyor, kurumsal yönetim dönemi başlıyor. 83 milyonun gönlünde yerimiz olsun istiyoruz" dedi.

2. LİG'DE BUGÜN

Misli.com 2. Lig'in 6. haftasında bugün tam 3 karşılaşma oynanacak. Kırmızı Grup'ta saat 14.00'te başlayacak müsabakalar şöyle:

Elazığspor-Kastamonuspor

Bayburt Özel İdare-Etimesgut Belediyespor

Kırşehir Belediyespor- Tarsus İdmanyurdu.