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Alt liglerden haberler (20.10.2020)

Alt liglerde yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz derğerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 00:09 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 06:50
Alt liglerden haberler (20.10.2020)

SAMSUNSPOR'DA CORONA İSYANI
TFF 1. Lig'in 6. haftasında bugün 'e konuk olacak 'da isyan var... , sezon başından bu yana sıkıntı yaşadıklarını belirtip, "Corona virüse yakalanan futbolculardan dolayı her maç 5-6 oyuncu değişiyor. Antrenmanlarda bile aynı 11 ile oynayamıyoruz" dedi.

ALTAY'DA ŞOK
Geçtiğimiz haftayı galibiyetiyle kapatan Altay'da şok gelişme... Demir karşılaşmasında sakatlanan ekibinin yıldız ismi Kappel'in yarın oynanacak Altınordu karşılaşmasında forma giyemeyeceği öğrenildi.

BOLU'DA FLAŞ GELİŞME
Geride kalan 5 haftayı bir puanla tamamlayan 'da dün flaş bir gelişme yaşandı. Kırmızı-beyazlılar, üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Ahmet Taşyürek ile yollarını ayırdı. Kulübün resmi sitesinden konuyla ilgili açıklama yapıldı.

ARA TİMSAH'A YARADI
Milli ara öncesi eleştirilen , karşısındaki futboluyla tam puan aldı. 3-1'lik galibiyetle 3 puan özlemine son veren Timsah, en çok topla oynadığı, pas yüzdesinin yüksek olduğu bir 90 dakika oynadı.

ALTINORDU'DA YENİ DÖNEM
Geçtiğimiz hafta emeklilik yaşının geldiğini söyleyen Altınordu Başkanı , yeni bir açıklama yaptı. Özkan, "Altınordu'da patronaj dönemi bitiyor, kurumsal yönetim dönemi başlıyor. 83 milyonun gönlünde yerimiz olsun istiyoruz" dedi.

2. LİG'DE BUGÜN
Misli.com 2. Lig'in 6. haftasında bugün tam 3 karşılaşma oynanacak. 'ta saat 14.00'te başlayacak müsabakalar şöyle:
Elazığspor-Kastamonuspor
Özel İdare-Etimesgut Belediyespor
Belediyespor- .

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