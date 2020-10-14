Haberler Futbol Ziraat Türkiye Kupası'nda hangi maçlar oynanacak? İşte Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçları!

'nda hangi maçlar oynanacak? İşte Ziraat 1. Tur maçları!

Türkiye'nin kupası 'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 3 karşılaşmanın A Spor ekranlarından yayınlanacağı ve toplamda 15 karşılaşmanın oynanacağı Ziraat 'nda günün maçları merak konusu oldu. İşte Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçları!

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2020 Çarşamba 08:56 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2020 Çarşamba 08:57
Ziraat Türkiye Kupası'nda hangi maçlar oynanacak? İşte Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçları!

'nda heyecan devam ediyor. 1. Tur mücadelelerinde 15 kritik maç oynanacak. Kazanan takımların ismini bir sonraki tura yazdıracağı Ziraat 1. tur maçları şu şekilde;

13:00 Fosfat - İÖİ
13:30 Fatsa Bld - Yomraspor
13:30 Elazığ Bld FK - Petrol
13:30 Kozan Spor - Kahta 02
13:30 Yeşilyurt Bld - 1954
13:30 İskenderun - Payasspor
13:30 Kestelspor - Bld
13:30 Şile Yıldız - Modafen
13:30 Arnavutköy Bld - Çengelköyspor
13:30 Yalovaspor - HEASK
13:30 1877 Alemdağ - Edirnespor
13:30 BA - Gölcükspor
15:00 Kütahyaspor - Yıldırımspor
15:00 Tekirdağspor - Bayrampaşaspor
19:00 İçel İY - Ceyhanspor

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