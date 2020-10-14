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Sörloth sonradan girdi maçı kazandırdı | 1-0 | MAÇ SONUCU

Uluslar B Ligi 1. Grup maçında ile karşı karşıya geldi. 'un eski futbolcusu Sörloth, 65'inci dakikada oyuna girdiği maçın 67'inci dakikasında Dallas'ın kendi kalesine gol atmasına neden oldu. Norveç bu golle zorlu karşılaşmada sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 01:07 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 09:20
Sörloth sonradan girdi maçı kazandırdı | Norveç 1-0 Kuzey İrlanda | MAÇ SONUCU

Uluslar Ligi'nde ile Ullevaal Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan Norveç 3 puanın sahibi oldu.

GOLÜN KAHRAMANI SÖRLOTH

'dan Almanya'nın Leipzig takımına transfer olan Alexander Sörloth karşılaşmaya 56'inci dakikada dahil oldu. 67'inci dakikada sol taraftan kullanılan kornerde ceza sahasını karıştıran golcü futbolcu, Dallas'ın kendi kalesine gol atmasına neden oldu.

Bu sonuçla puanını 9'a yükselten Norveç averajla ikinci sırada yer alırken, Kuzey İrlanda ise 1 puanla son sırada yer aldı.

Galatasaraylı Martin Linnes de zorlu maçın 78. dakikasında oyuna dahil oldu. Bir diğer Galatasaraylı oyuncu Omar ise 90 dakika sahada kaldı.

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