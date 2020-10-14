Sörloth sonradan girdi maçı kazandırdı | Norveç 1-0 Kuzey İrlanda | MAÇ SONUCU

UEFA Uluslar Ligi'nde Norveç ile Kuzey İrlanda Ullevaal Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan Norveç 3 puanın sahibi oldu.

GOLÜN KAHRAMANI SÖRLOTH

Trabzonspor'dan Almanya'nın Leipzig takımına transfer olan Alexander Sörloth karşılaşmaya 56'inci dakikada dahil oldu. 67'inci dakikada sol taraftan kullanılan kornerde ceza sahasını karıştıran golcü futbolcu, Dallas'ın kendi kalesine gol atmasına neden oldu.

Bu sonuçla puanını 9'a yükselten Norveç averajla ikinci sırada yer alırken, Kuzey İrlanda ise 1 puanla son sırada yer aldı.

Galatasaraylı Martin Linnes de zorlu maçın 78. dakikasında oyuna dahil oldu. Bir diğer Galatasaraylı oyuncu Omar ise 90 dakika sahada kaldı.