Haberler Futbol Norveç 1-0 Kuzey İrlanda | MAÇ SONUCU

1-0 | MAÇ SONUCU

Uluslar B Ligi 1. Grup maçında ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Dallas'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 kazanan Norveç 3 puanı hanesine yazdırdı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 01:07
Norveç 1-0 Kuzey İrlanda | MAÇ SONUCU

Uluslar Ligi'nde ile Ullevaal Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan Norveç 3 puanın sahibi oldu. ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü Dallas (Kendi kalesine) attı. Bu sonuçla puanını 9'a yükselten Norveç averajla ikinci sırada yer alırken, Kuzey İrlanda ise 1 puanla son sırada yer aldı.

Norveç 'nda 'dan RB Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth maçın 65 dakikasında, Galatasaraylı Martin Linnes ise 78. dakikada oyuna dahil oldu. Bir diğer Galatasaraylı oyuncu Omar ise 90 dakika sahada kaldı.

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