Norveç 1-0 Kuzey İrlanda | MAÇ SONUCU

UEFA Uluslar Ligi'nde Norveç ile Kuzey İrlanda Ullevaal Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan Norveç 3 puanın sahibi oldu. ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü Dallas (Kendi kalesine) attı. Bu sonuçla puanını 9'a yükselten Norveç averajla ikinci sırada yer alırken, Kuzey İrlanda ise 1 puanla son sırada yer aldı.

Norveç Milli Takımı'nda Trabzonspor'dan RB Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth maçın 65 dakikasında, Galatasaraylı Martin Linnes ise 78. dakikada oyuna dahil oldu. Bir diğer Galatasaraylı oyuncu Omar ise 90 dakika sahada kaldı.