Haberler Futbol Bolivya - Arjantin maçında kavga çıktı! Messi'den küfür...

- maçında kavga çıktı! Messi'den küfür...

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri maçında deplasmanda ile karşı karşıya geldi. 2005'ten bu yana rakibini deplasmanda yenemeyen Arjantin maçı 2-1 kazandı ama maça karşılaşmanın son düdüğünden sonra çıkan kavga ve 'nin ettiği küfür damga vurdu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 00:21 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 01:13
Bolivya - Arjantin maçında kavga çıktı! Messi'den küfür...

'in 15 sene sonra deplasmandaki kötü seriyi bitirdiği ve 'yı 2-1 mağlup ettiği maç sonunda kavga çıktı.

Bolivya futbolcusu Marcelo Moreno, maçın ardından 2009'da Bolivya'nın Arjantin'i 6-1 yendiği maçı hatırlatarak 'yi tahrik etti, Messi de sinirlerine hakim olamayarak rakibinin üzerine yürüdü. Messi'nin rakibine birşeyler söylerken küfür de ettiği ekranlara yansıdı.

Arjantin basını, Marcelo'nun Messi ve diğer Arjantin futbolcularına karşı alaycı tavır sergiledikten sonra tansiyonu yükselttiğini ve Messi'nin çok sinirlendiğini yazdı.



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