Haberler Futbol TFF'den kulüplere 'seyirci' genelgesi! İşte alınacak önlemler

'den kulüplere 'seyirci' genelgesi! İşte alınacak önlemler

(), localara yüzde 50 kapasitesi oranında seyirci alınmasına ilişkin tü profesyonel lig kulüplerine genelge yolladı. Genelgede, yeni tip corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında alınacak önlemlere yer verildi. İşte detaylar... | Son dakika haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2020 Salı 18:50
TFF'den kulüplere 'seyirci' genelgesi! İşte alınacak önlemler

(), localara yüzde 50 kapasiteyle seyirci alınmasına ilişkin kulüplere genelge gönderdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre , TFF 1. Lig, Misli.com 2. Lig ve Misli.com 3. Lig kulüplerine, lig ve müsabakalarında localara yüzde 50 kapasitesi oranında seyirci alınmasına ilişkin bir genelge yolladı.

Genelgeye göre yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında alınacak önlemler şöyle:

- Locaların açık ve kapalı alanlarının tamamında güvenli mesafeye özen gösterilecek.

- Localara girecek kişilerin ateş ölçümünün yapılacak. Ateşi 37.8 ve üzerinde olanlar stada alınmayacak.

- Localara girecek kişilerin tamamı maske kullanacak.

- Localara yeteri kadar el antiseptiği konularak, el hijyenine yönelik tedbirlerin alınacak.

- Misafir takım taraftarları localara alınmayacak.

BİZE ULAŞIN