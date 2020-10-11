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Santos Robinho transferini resmen açıkladı!

ekiplerinden 'deki sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulüpsüz kalan Robinho'nun yeni adresi belli oldu. 36 yaşındaki golcünün Ligi ekiplerinden Santos'a transferi resmen açıklandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2020 Pazar 10:37
Santos Robinho transferini resmen açıkladı!

Santos kulübünden yapılan açıklamada 'ın ünlü Netflix belgeseli Dance belgeseline atıfla açıkladığı "The Last Pedal" olarak duyuruldu.

Robinho yaptığı açıklamada kulübü Santos'un maddi olarak zor günler geçirdiğini belirterek, "Herşeyimi borçlu olduğum kulübüm Santos'a dönmek gurur verici. Burada asgari ücret alarak oynayacağım. Fiziksel ve zihinsel olarak hazırım. Hala yapabileceklerimi biliyorum ama oynadıkça daha da hazır olacağım" diye konuştu.

'10 BREZİLYA REALİNE OYNARIM' DEMİŞTİ
Transfer süreci öncesinde Robinho ve kulüp yönetimi arasında ilginç diyaloglar yaşandığı ortaya çıkmıştı. Santos Başkanı Orlando Rollo, Robinho'ya maaş verebilecek bir bütçelerinin olmadığını söylerken Robinho ise buna karşılık aylık 10 Realine (1.8 dolar, 14 TL) Santos için oynayabileceğini kulübe iletti.

Kulübün bu fedakarlık üzerine Robinho, Brezilya'da 5 aylık sözleşme karşılığı 1500 Brezilya Realine imzayı atmış oldu.

Santos altyapısından yetişen Robinho, 2008 yazında 24 milyon euro bonservis karşılığında 'e transfer olmuş ve daha sonra 2014'te tekrar yuvasına geri dönmüştü. Robinho, Santos kapısından ilk olarak 12 yaşındayken geçmişti.

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