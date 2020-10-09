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Transfere corona engeli! Yüzde 32 azaldı

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsi futbolu da derinden etkilemişti. 'nden faydalanılarak hazırlanan rapora göre kulüplerinin 2020 yazında yaptığı harcaması, önceki yıla göre yüzde 32,4 azaldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma 17:36
Transfere corona engeli! Yüzde 32 azaldı

Dünyadaki kulüplerinin 2020 yazında yaptığı harcaması, önceki yıla göre yüzde 32,4 azaldı.

'nden (TMS) faydalanılarak hazırlanan rapora göre, 1 Haziran-5 Ekim 2020 döneminde dünya çapında transfer için yapılan harcama, 3,92 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını öncesindeki 3 yaz transfer döneminde de 5 milyar dolar barajı aşılmıştı. 2019'da 5,8 milyar, 2018'de 5,26 milyar, 2017'de ise 5 milyar dolar harcandı.

Küresel ölçekte gerçekleşen transfer sayısı, 2019'a oranla yüzde 18,3 azalarak 7 bin 424'e düştü. Bonservis bedeli ödenerek yapılan transfer sayısı da bin 623'ten bin 222'ye geriledi.

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