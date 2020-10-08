Haberler Futbol İngiltere Milli Takımı'nda Abraham, Chillwell ve Sancho'ya kadro dışı şoku! Corona virüsü...

İngiltere 'nda , Chillwell ve 'ya kadro dışı şoku! ...

İngiltere 'nda protokollerini ihmal eden Tammy , Ben ve Jadon , Galler ile oynanacak olan karşılaşmada forma giyemeyecek.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 13:23
İngiltere Milli Takımı'nda Abraham, Chillwell ve Sancho'ya kadro dışı şoku! Corona virüsü...

İngiltere Teknik Direktörü Gareth Southgate, 23 yaşına giren Chelseali 'ın doğum günü partisine katılan takım arkadaşı ile Borussia Dortmundlu 'yu Galler maçının kadrosundan çıkardı.

Üç futbolcu protokolleri ihlal ettikleri için özür dilerken, İngiliz basını bu oyuncuların İngiltere'nin pazar günü Uluslar Ligi'nde ile yapacağı maçta da forma giymeme ihtimallerinin bulunduğunu yazdı.

Southgate, daha önce de Manchester Cityli Phil Foden ve Manchester Unitedlı Mason Greenwood'u koronavirüs protokollerini ihlal ettikleri gerekçesiyle kadrodan çıkarmıştı.

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