Haberler Futbol TFF'den Lefter Küçükandonyadis'in eşi için başsağlığı mesajı

'den 'in eşi için başsağlığı mesajı

, ve sarı-lacivertli ekibin efsane futbolcusu 'in eşi 'in yaşamını yitirmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 20:30 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 20:30
TFF'den Lefter Küçükandonyadis'in eşi için başsağlığı mesajı

(), ve sarı-lacivertli ekibin efsane futbolcusu 'in eşi 'in yaşamını yitirmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "A Milli Takımımız ve Spor Kulübü'nün eski futbolcularından, 2012 yılında vefat eden Lefter Küçükandonyadis'in eşi Stavrini Küçükandonyadis'in hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınları, sevenleri ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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