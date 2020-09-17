Alt liglerden haberler (17.09.2020)

ÇAPKINOĞLU ADANASPOR'DA

Adanaspor, Gençlerbirliği'nden 25 yaşındaki kaleci Burak Çapkınoğlu'nu renklerine bağladı. Turuncu-beyazlılar, genç eldivenle 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Kariyerinde 45 resmi maç bulunan Burak Çapkınoğlu, 75 gol yerken, 11 maçta kalesini kapatmayı başardı. Çapkınoğlu, "Adanaspor'da başarılı olmak için çok çalışacağım" ifadelerini kullandı.

AKPINAR KOCAELİ'DE

2. Lig ekibi Kocaelispor, Trabzonspor'dan Murat Cem Akpınar'ı 1 yıllığına kiraladı. 21 yaşındaki orta saha, geçen sezon Hekimoğlu'nda kiralıktı ve 15 maçta 2 gol attı.

BURSA 350 BİN EURO'YU REDDETTİ

Bursaspor, 18 yaşındaki yıldız adayı Ali Akman'a gelen teklifleri beğenmedi. İlk haftada Adana Demirspor ağlarını havalandıran genç golcüye en yüksek teklifin yurt dışından geldiği ve 350 bin euro olduğu öğrenildi. 1 sene sonra sözleşmesi bitecek Ali Akman değerini bulursa satılacak.

ALTINORDU KİRALADI

Altınordu, Beşiktaş'tan Oğuzhan Akgün'ü 2+2 yıllık kiraladı. 19 yaşındaki futbolcu, "Tek amacım Altınordu'da kendimi ispatlamak. Genç oyunculardan kurulu kadroda takımımızın başarısı için çok çalışacağım" dedi. Akgün, geçen sezonun ilk devresinde İstanbulspor'la 6 maça çıktı.

MEHMET GÜVEN BİTTİ

Giresunspor'dan ayrılan Mehmet Güven, 2. Lig ekibi Manisa FK'ya imza attı. 33 yaşındaki futbolcu sezon sonuna kadar el sıkıştı. Tecrübeli orta saha, "Kariyerimin ilk yıllarına Manisa'da başlamıştım. Manisa'da çok güzel anılarım var. Yeniden Manisa'da olduğum için mutluyum" dedi.

TEMELTAŞ, EYÜP'TE

2. Lig Kırmızı grubun iddialı ekiplerinden Eyüpspor, Altay'dan ayrılan orta saha oyuncusu Timur Temeltaş'ı 2 yıllığına renklerine bağladı. 28 yaşındaki futbolcu geçen sezon 21 maça çıkarken 2 asist yaptı. Öte yandan Eyüp'te bir ayrılık yaşandı. Atakan Arslan, Kırklarelispor'a 1 yıllık imza attı.