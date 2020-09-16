Aktüel haberler (16.09.20)

MESSI ZİRVEDE

Forbes'in araştırmasına göre Messi, 126 milyon dolarla yılın en çok kazanan ismi oldu. Ronaldo (117), Neymar (96) ile ilk 3'teki diğer isimler oldu. Mbappe ise 42 milyon dolar kazandı.

ÇILGINA DÖNDÜ

Hamburglu Toni Leistner, eski takımı Dresden 'e 4-1 yenildikleri maçtan sonra kendisine küfür eden taraftara saldırdı.

AUBA İMZALADI

Arsenal, Aubameyang'ın (31) sözleşmesini 2023'e kadar uzattı. Gabonlu forvet, yıllık 13 milyon euro kazanacak Geçen sezon 29 gol atan Auba, bu yıla da 2 maçta 2 golle başladı.

F1'E YOĞUN İLGİ

15 Kasım'da yapılacak Formula 1 Türkiye GP biletleri satışa sunuldu. 90- 1900 TL arasında değişen fiyatlarla satılan 10 bin indirimli bilet kısa sürede tükendi. Normal satış ise sürüyor.

EFELER SAHNEDE

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2. hafta bugün oynanacak 4 maçla başlıyor. Günün programı: 15.00: Solhan- İnegöl, Bursa BŞB-Spor Toto, 16.00: Afyon-Arkas, 18.00: Ziraat B.-Halkbank.

ECZACI ÇOK RAHAT

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında Eczacıbaşı, Beşiktaş'ı 25-7, 25-9 ve 25-9'luk setlerle 3-0 mağlup etti. Günün diğer sonuçları: B.Düzü-PTT: 3-0, Kuzeyboru-Çan Gençlik: 3-1.