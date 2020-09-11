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11 Eylül 2020, Cuma
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Başkan Erdoğan’a teşekkür

Başkan Erdoğan’a teşekkür

, ve teşekkür mesajı yayımladı.

, ve teşekkür mesajı yayımladı. Yayımlanan mesajda, "Geçen sezon yaşanan bu başarılı süreçte Türk futbolunun yanında olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca, ile tüm kurumlara teşekkürü bir borç biliriz" denildi.
  1. 11.9.2020
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