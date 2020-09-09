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09 Eylül 2020, Çarşamba
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Zogaj Menemen’e!

Zogaj Menemen’e!

Alt liglerde de harekatı sürüyor ekibi Menemen, ülkesinin Shkoder takımında forma giyen 23 yaşındaki Arnavut sağ kanat ile görüşmelere başladı.

Sezonun ilk maçında yarın Altınordu'yu ağırlayacak Menemenspor, arayışlarında 'ı listesine ekledi. Arnavutluk'un Vllaznia Shkoder takımında oynayan 23 yaşındaki sağ kanatla görüşmelere başlayan sarılacivertlilerin olumlu yanıt aldığı bildirildi. Partizani Tirana altyapısından yetişen Zogaj geçen sezon Arnavutluk Ligi'nde 26 maça çıkıp 4 gol attı. Teknik Direktör Cenk Laleci, "En az 2 takviye olacak. Birçok oyuncu gündemde. Önceliğimiz forvet ve kanat almak" dedi.

GÖKTUĞ ÜMRANİYE'DE
Ümraniyespor 'nin genç eldiveni Göktuğ Bakırbaş'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. 24 yaşındaki kalecinin satın alma opsiyonu da ekibinde olacak. Göztepe altyapısında yetişen Göktuğ, sarı-kırmızılı formayla 25 karşılaşmada görev yaptı.

  1. 9.9.2020
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