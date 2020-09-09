Zogaj Menemen’e!

Sezonun ilk maçında yarın Altınordu'yu ağırlayacak Menemenspor, transfer arayışlarında Silvio Zogaj'ı listesine ekledi. Arnavutluk'un Vllaznia Shkoder takımında oynayan 23 yaşındaki sağ kanatla görüşmelere başlayan sarılacivertlilerin olumlu yanıt aldığı bildirildi. Partizani Tirana altyapısından yetişen Zogaj geçen sezon Arnavutluk Ligi'nde 26 maça çıkıp 4 gol attı. Teknik Direktör Cenk Laleci, "En az 2 takviye olacak. Birçok oyuncu gündemde. Önceliğimiz forvet ve kanat almak" dedi.

GÖKTUĞ ÜMRANİYE'DE

Ümraniyespor Göztepe'nin genç eldiveni Göktuğ Bakırbaş'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. 24 yaşındaki kalecinin satın alma opsiyonu da İstanbul ekibinde olacak. Göztepe altyapısında yetişen Göktuğ, sarı-kırmızılı formayla 25 karşılaşmada görev yaptı.