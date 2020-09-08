Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Polonya Bosna Hersek'i devirdi

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci mücadelesinde Polonya, Bosna Hersek'i deplasmanda 2-1 mağlup etti. Kritik karşılaşmayı FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır yönetti. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaptı.

Maça hızlı başlayan Bosna Hersek, 24. dakikada Çakır'ın verdiği penaltı kararı sonrası Kasımpaşalı Haris Hajradinovic'in golüyle 1-0 öne geçti.

Konuk ekip ilk yarının son anlarında Kamil Glik'in attığı golle skora dengeyi getirdi: 1-1. Polonya 67. dakikada eski Sivassporlu Kamil Grosicki ile skoru 2-1'e getirip kritik 3 puanın sahibi oldu.

Polonya bu sonuçla UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk galibiyetini aldı.

Öte yandan Süper Lig'de forma giyen Bosna Hersekli futbolcular Hajradinovic, Visca, Hadziahmetovic ve Milosevic müsabakada forma giydi.