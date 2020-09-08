Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Polonya Bosna Hersek'i devirdi
FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta oynanan Bosna Hersek-Polonya maçını yönetti. Konuk ekip Polonya sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci mücadelesinde Polonya, Bosna Hersek'i deplasmanda 2-1 mağlup etti. Kritik karşılaşmayı FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır yönetti. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaptı.
Maça hızlı başlayan Bosna Hersek, 24. dakikada Çakır'ın verdiği penaltı kararı sonrası Kasımpaşalı Haris Hajradinovic'in golüyle 1-0 öne geçti.
Konuk ekip ilk yarının son anlarında Kamil Glik'in attığı golle skora dengeyi getirdi: 1-1. Polonya 67. dakikada eski Sivassporlu Kamil Grosicki ile skoru 2-1'e getirip kritik 3 puanın sahibi oldu.
Polonya bu sonuçla UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk galibiyetini aldı.
Öte yandan Süper Lig'de forma giyen Bosna Hersekli futbolcular Hajradinovic, Visca, Hadziahmetovic ve Milosevic müsabakada forma giydi.
- 08.09.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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