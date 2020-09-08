Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Polonya Bosna Hersek'i devirdi - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
08 Eylül 2020, Salı
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'ın yönettiği maçta Polonya 'i devirdi

Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Polonya Bosna Hersek'i devirdi

kokartlı hakemimiz , Uluslar A Ligi 1. Grup'ta oynanan -Polonya maçını yönetti. Konuk ekip Polonya sahadan 'lik skorla galip ayrıldı.

Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci mücadelesinde Polonya, 'i deplasmanda mağlup etti. Kritik karşılaşmayı kokartlı Türk hakem yönetti. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaptı.

Maça hızlı başlayan Bosna Hersek, 24. dakikada Çakır'ın verdiği penaltı kararı sonrası Kasımpaşalı Haris Hajradinovic'in golüyle 1-0 öne geçti.

Konuk ekip ilk yarının son anlarında Kamil Glik'in attığı golle skora dengeyi getirdi: 1-1. Polonya 67. dakikada eski Sivassporlu Kamil Grosicki ile skoru 2-1'e getirip kritik 3 puanın sahibi oldu.

Polonya bu sonuçla UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk galibiyetini aldı.

Öte yandan 'de forma giyen Bosna Hersekli futbolcular Hajradinovic, Visca, Hadziahmetovic ve Milosevic müsabakada forma giydi.

  1. 08.09.2020
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