Aktüel haberler (03.09.2020)

Barcelona'nın ayrılmasına izin vermediği Lionel Messi, takımda kalma seçeneğini değerlendirmeye başladı. Arjantinli yıldızın babası ve menajeri Jorge Messi, Cuatro Televizyonu'nun muhabirinin "Messi'nin bu yıl kalıp, seneye bonservisi elinde ayrılması olasılığını düşünüyor musunuz?" sorusuna "evet" diye cevap verdi. Jorge Messi, önceki gün "Barcelona'da kalmamız zor gözüküyor" demişti. Barcelona, Messi'yi göndermek için 700 milyon euro talep ediyor.

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-Futbolda ayrımcılığı önlemek için harekete geçen Brezilya ile İngiltere Futbol Federasyonu, kadın ve erkek milli takım oyuncularına ödenen paranın eşit seviyede olacağını açıkladı.

-Manchester City'yi de bünyesinde bulunduran City Football Group (CFG), Fransız ekibi Troyes'i satın aldı. 9 ülkede 9 takıma sahip olan CFG, takım sayısını 10'a çıkarttı.

-Türkiye U21 Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Grup maçında Andorra ile karşılaşacak. 20.30'da Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele A Spor'dan yayınlanacak.