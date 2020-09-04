Aktüel haberler (03.09.2020)
Spor dünyasında yaşanan son gelişmeleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...
Barcelona'nın ayrılmasına izin vermediği Lionel Messi, takımda kalma seçeneğini değerlendirmeye başladı. Arjantinli yıldızın babası ve menajeri Jorge Messi, Cuatro Televizyonu'nun muhabirinin "Messi'nin bu yıl kalıp, seneye bonservisi elinde ayrılması olasılığını düşünüyor musunuz?" sorusuna "evet" diye cevap verdi. Jorge Messi, önceki gün "Barcelona'da kalmamız zor gözüküyor" demişti. Barcelona, Messi'yi göndermek için 700 milyon euro talep ediyor.
KISA... KISA... KISA... KISA...
-Futbolda ayrımcılığı önlemek için harekete geçen Brezilya ile İngiltere Futbol Federasyonu, kadın ve erkek milli takım oyuncularına ödenen paranın eşit seviyede olacağını açıkladı.
-Manchester City'yi de bünyesinde bulunduran City Football Group (CFG), Fransız ekibi Troyes'i satın aldı. 9 ülkede 9 takıma sahip olan CFG, takım sayısını 10'a çıkarttı.
-Türkiye U21 Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Grup maçında Andorra ile karşılaşacak. 20.30'da Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele A Spor'dan yayınlanacak.
- 4.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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