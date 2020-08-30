Olympique Lyon kadın futbolunda üst üste 5. kez Avrupa şampiyonu
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde Olympique Lyon, Alman temsilcisi Wolfsburg'u 3-1 yenerek üst üste 5. toplamda 7. kez Avrupa şampiyonu oldu.
İspanya'nın San Sebastian kentindeki Anoeta Stadı'nda oynanan final mücadelesinde, Almanya ekibi Wolfsburg ile Fransa temsilcisi Olympique Lyon karşılaştı.
Karşılaşmayı 25. dakikada Eugenie Le Sommer, 44. dakikada Saki Kumagai ve 88. dakikada Sara Björk Gunnarsdottir'in attığı gollerle 3-1 kazanan Olympique Lyon, kadın futbolunda Avrupa'nın kulüp düzeyindeki bir numaralı kupasının sahibi oldu. Wolfsburg'un mücadeledeki tek golü ise 57. dakikada Alexandra Popp'tan geldi.
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin en fazla şampiyonluk yaşayan takımı Olympique Lyon, organizasyonda üst üste 5 olmak üzere 7. zaferini elde etti.
- 30.08.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Olympique Lyon kadın futbolunda üst üste 5. kez Avrupa şampiyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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