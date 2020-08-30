Olympique Lyon kadın futbolunda üst üste 5. kez Avrupa şampiyonu - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
30 Ağustos 2020, Pazar
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Olympique Lyon kadın futbolunda üst üste 5. kez şampiyonu

Olympique Lyon kadın futbolunda üst üste 5. kez Avrupa şampiyonu

Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde Olympique Lyon, Alman temsilcisi Wolfsburg'u 3-1 yenerek üst üste 5. toplamda 7. kez şampiyonu oldu.

'nın San Sebastian kentindeki Anoeta Stadı'nda oynanan final mücadelesinde, Almanya ekibi Wolfsburg ile Fransa temsilcisi Olympique Lyon karşılaştı.

Karşılaşmayı 25. dakikada Eugenie Le Sommer, 44. dakikada Saki Kumagai ve 88. dakikada Sara Björk Gunnarsdottir'in attığı gollerle 3-1 kazanan Olympique Lyon, kadın futbolunda 'nın kulüp düzeyindeki bir numaralı kupasının sahibi oldu. Wolfsburg'un mücadeledeki tek golü ise 57. dakikada Alexandra Popp'tan geldi.

Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin en fazla şampiyonluk yaşayan takımı Olympique Lyon, organizasyonda üst üste 5 olmak üzere 7. zaferini elde etti.

  1. 30.08.2020
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