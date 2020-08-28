Alt liglerden haberler (28.08.2020)

19 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

TFF 2. Lig ve 3. Lig'de 2020-2021 sezonu grupları belli oldu. 2. Lig; Beyaz ve Kırmızı Grup olarak ikiye ayrılırken, Kırmızı Grup'ta 20, Beyaz Grup'ta 19 takım yer alıyor. 3. Lig'de 2, 3 ve 4. Grup'ta 17, 1. Grup'ta ise 16 takım bulunuyor. Sezon 19 Eylül'de start alacak.

KISA KISA...

Adana, son olarak olarak Hatay forması giyen 28 yaşındaki sağ bek Furkan Şeker'i kadrosuna kattı.

TFF 3. Lig ekibi Kızılcabölük, Denizli'den 22 yaşındaki sağ bek Emre Sağlık'la 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Akhisar'da 5 isim koronavirüse yakalandı. Geçen sezon da Yılmaz Vural ve 11 isme hastalık bulaşmıştı.