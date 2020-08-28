Alt liglerden haberler (28.08.2020) - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
28 Ağustos 2020, Cuma
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Alt liglerden haberler (28.08.2020)

Alt liglerden haberler (28.08.2020)

Alt liglerde yaşanan son gelişmeleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

19 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK
2. Lig ve 3. Lig'de 2020-2021 sezonu grupları belli oldu. 2. Lig; Beyaz ve olarak ikiye ayrılırken, Kırmızı Grup'ta 20, 'ta 19 takım yer alıyor. 3. Lig'de 2, 3 ve 4. Grup'ta 17, 1. Grup'ta ise 16 takım bulunuyor. Sezon 19 Eylül'de start alacak.

KISA KISA...
, son olarak olarak forması giyen 28 yaşındaki sağ bek Furkan Şeker'i kadrosuna kattı.
TFF 3. Lig ekibi Kızılcabölük, 'den 22 yaşındaki sağ bek Emre Sağlık'la 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Akhisar'da 5 isim koronavirüse yakalandı. Geçen sezon da ve 11 isme hastalık bulaşmıştı.

  1. 28.8.2020
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