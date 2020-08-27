Alt liglerden haberler (27.08.2020) - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
27 Ağustos 2020, Perşembe
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Alt liglerden haberler (27.08.2020)

Alt liglerden haberler (27.08.2020)

Alt liglerde yaşanan son gelişmeleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

ADA'DAN GELDİ
1. Lig ekibi Ümraniyespor, 'nin Sunderland takımından stoper Alim Öztürk'ü transfer etti. İngiltere Üçüncü Lig (League One) ekiplerinden Sunderland'de iki sezon forma giyen doğumlu 27 yaşındaki Öztürk, geçen sezon 25 maçta oynadı ve 1 de asist yaptı.

FİKSTÜR ÇEKİLİYOR
TFF 1. Lig fikstürü bugün çekiliyor. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde TFF yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşecek fikstür çekimi saat 21.00'de gerçekleştirilecek. Fikstür çekim töreni beIN SPORTS'tan yayınlanacak.

YILMAZ VURAL SESLERİ
'da tek başkan adayı Erkan Kamat, 30 Ağustos'taki kongre öncesi ile görüştü. Timsahları 3 kez çalıştıran Vural ile masaya oturan Kamat, görüş alışverişi yaptı. Kulübün mali tablosu için Kamat'tan bilgi alan Vural, Bursaspor'a 'hayır' diyemeyeceğini söyledi.

SERKAN YETİŞMİŞOĞLU

BELEM, ADANA'DA
TFF 1. Lig takımlarından , 2. Lig ekibi FAC Viyana'dan Burkina Fasolu sol açık Belem'i kadrosuna kattı. 21 yaşındaki sol kanat, turuncu-beyazlıların 'daki kampına katıldı. U21 takımında da oynayan genç kanat oyuncusu, geçen sezon 45 maçta 8 gol, 3 asistle oynadı.

  1. 27.8.2020
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