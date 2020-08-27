Alt liglerden haberler (27.08.2020)
Alt liglerde yaşanan son gelişmeleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...
ADA'DAN GELDİ
TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor, İngiltere'nin Sunderland takımından stoper Alim Öztürk'ü transfer etti. İngiltere Üçüncü Lig (League One) ekiplerinden Sunderland'de iki sezon forma giyen Hollanda doğumlu 27 yaşındaki Öztürk, geçen sezon 25 maçta oynadı ve 1 de asist yaptı.
FİKSTÜR ÇEKİLİYOR
TFF 1. Lig fikstürü bugün çekiliyor. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde TFF yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşecek fikstür çekimi saat 21.00'de gerçekleştirilecek. Fikstür çekim töreni beIN SPORTS'tan yayınlanacak.
YILMAZ VURAL SESLERİ
Bursaspor'da tek başkan adayı Erkan Kamat, 30 Ağustos'taki kongre öncesi Yılmaz Vural ile görüştü. Timsahları 3 kez çalıştıran Vural ile masaya oturan Kamat, görüş alışverişi yaptı. Kulübün mali tablosu için Kamat'tan bilgi alan Vural, Bursaspor'a 'hayır' diyemeyeceğini söyledi.
SERKAN YETİŞMİŞOĞLU
BELEM, ADANA'DA
TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor, Avusturya 2. Lig ekibi FAC Viyana'dan Burkina Fasolu sol açık Belem'i kadrosuna kattı. 21 yaşındaki sol kanat, turuncu-beyazlıların Bolu'daki kampına katıldı. Burkina Faso U21 takımında da oynayan genç kanat oyuncusu, geçen sezon 45 maçta 8 gol, 3 asistle oynadı.
- 27.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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