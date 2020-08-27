Alt liglerden haberler (27.08.2020)

ADA'DAN GELDİ

TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor, İngiltere'nin Sunderland takımından stoper Alim Öztürk'ü transfer etti. İngiltere Üçüncü Lig (League One) ekiplerinden Sunderland'de iki sezon forma giyen Hollanda doğumlu 27 yaşındaki Öztürk, geçen sezon 25 maçta oynadı ve 1 de asist yaptı.

FİKSTÜR ÇEKİLİYOR

TFF 1. Lig fikstürü bugün çekiliyor. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde TFF yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşecek fikstür çekimi saat 21.00'de gerçekleştirilecek. Fikstür çekim töreni beIN SPORTS'tan yayınlanacak.

YILMAZ VURAL SESLERİ

Bursaspor'da tek başkan adayı Erkan Kamat, 30 Ağustos'taki kongre öncesi Yılmaz Vural ile görüştü. Timsahları 3 kez çalıştıran Vural ile masaya oturan Kamat, görüş alışverişi yaptı. Kulübün mali tablosu için Kamat'tan bilgi alan Vural, Bursaspor'a 'hayır' diyemeyeceğini söyledi.

SERKAN YETİŞMİŞOĞLU

BELEM, ADANA'DA

TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor, Avusturya 2. Lig ekibi FAC Viyana'dan Burkina Fasolu sol açık Belem'i kadrosuna kattı. 21 yaşındaki sol kanat, turuncu-beyazlıların Bolu'daki kampına katıldı. Burkina Faso U21 takımında da oynayan genç kanat oyuncusu, geçen sezon 45 maçta 8 gol, 3 asistle oynadı.