Suker’e forma

Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Davor Suker, TFF Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti. Riva'daki buluşmada Özdemir, Suker'e A Milli Takım forması hediye ederken, Suker de 'Altın Ayakkabı' isimli kitabını takdim etti.