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25 Ağustos 2020, Salı
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Suker’e forma

Suker’e forma

Başkanı , Başkanı 'i ziyaret etti.

Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı , Başkanı 'i ziyaret etti. Riva'daki buluşmada Özdemir, Suker'e A forması hediye ederken, Suker de 'Altın Ayakkabı' isimli kitabını takdim etti.

  1. 25.8.2020
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