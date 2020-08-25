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25 Ağustos 2020, Salı
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Fransızlar yakıp yıktı

Fransızlar yakıp yıktı

finalinde 'e 1-0 kaybeden 'de taraftarlar, maç sonrası polisle çatıştı.

finalinde 'e 1-0 kaybeden 'de taraftarlar, maç sonrası polisle çatıştı. Sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan taraftarlar ile emniyet yetkilileri arasında çatışmalar yaşandı. Bazı araçlar ateşe verilirken, mağazaların camları kırıldı. Olaylar sırasında 148 kişi gözaltına alındı.

  1. 25.8.2020
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