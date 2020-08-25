Fransızlar yakıp yıktı
Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih'e 1-0 kaybeden PSG'de taraftarlar, maç sonrası polisle çatıştı.
Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih'e 1-0 kaybeden PSG'de taraftarlar, maç sonrası polisle çatıştı. Sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan taraftarlar ile emniyet yetkilileri arasında çatışmalar yaşandı. Bazı araçlar ateşe verilirken, mağazaların camları kırıldı. Olaylar sırasında 148 kişi gözaltına alındı.
- 25.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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