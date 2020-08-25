Fransızlar yakıp yıktı

Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih'e 1-0 kaybeden PSG'de taraftarlar, maç sonrası polisle çatıştı. Sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan taraftarlar ile emniyet yetkilileri arasında çatışmalar yaşandı. Bazı araçlar ateşe verilirken, mağazaların camları kırıldı. Olaylar sırasında 148 kişi gözaltına alındı.