Aktüel haberler (24.08.20) - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
24 Ağustos 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Aktüel haberler (24.08.20)

haberler (24.08.20)

Aktüel haberler (24.08.20)

Dünya futbolundaki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporunda öne çıkan detaylar...

SARR CHELSEA'YE

'den 'nin de ilgi alanında bulunan Malang Sarr'ın rotası Ada oluyor. devi 21 yaşındaki Senegalli stoperi renklerine bağlamaya yakın. Geçen sezon Nice'te 19 maçta oynayıp, 1 gol kaydetmişti. Maviler, Sarr'ı kadrosuna kattıktan sonra pişmesi için kiralamayı düşünüyor.

GABRIEL ARSENAL'DE

Avrupa futboluna yeni oyuncular yetiştiren Lille bir ürününü daha pazarladı. Gabriel Magalhaes, 30 milyon euro karşılığında 'e transfer oldu. Resmi açıklama bugün yapılacak. 22 yaşında, 1.90 boyundaki stoper bugün resmen açıklanacak. Gabriel kariyerinde önemli bir sıçrama yaptığını söyledi.

FIORENTİNA'DA İKİ CORONA

Virüsün en çok etkilediği ülkelerden olan 'da sayılar düşse de hala ciddi biçimde bulaş sürüyor. , Erick Pulgar ve Simone Ghidotti'nin COVİD-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. İki futbolcunun da sempton göstermediği kaydedildi. Koronavirüse yakalanan iki oyuncu da protokoller gereği izole şekilde 14 gün geçirecekler.

  1. 24.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aktüel haberler (24.08.20) haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA