Aktüel haberler (24.08.20)

SARR CHELSEA'YE

Türkiye'den Fenerbahçe'nin de ilgi alanında bulunan Malang Sarr'ın rotası Ada oluyor. Premier Lig devi Chelsea 21 yaşındaki Senegalli stoperi renklerine bağlamaya yakın. Geçen sezon Nice'te 19 maçta oynayıp, 1 gol kaydetmişti. Maviler, Sarr'ı kadrosuna kattıktan sonra pişmesi için kiralamayı düşünüyor.

GABRIEL ARSENAL'DE

Avrupa futboluna yeni oyuncular yetiştiren Lille bir ürününü daha pazarladı. Gabriel Magalhaes, 30 milyon euro karşılığında Arsenal'e transfer oldu. Resmi açıklama bugün yapılacak. 22 yaşında, 1.90 boyundaki stoper bugün resmen açıklanacak. Gabriel kariyerinde önemli bir sıçrama yaptığını söyledi.

FIORENTİNA'DA İKİ CORONA

Virüsün en çok etkilediği ülkelerden olan İtalya'da sayılar düşse de hala ciddi biçimde bulaş sürüyor. Fiorentina, Erick Pulgar ve Simone Ghidotti'nin COVİD-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. İki futbolcunun da sempton göstermediği kaydedildi. Koronavirüse yakalanan iki oyuncu da protokoller gereği izole şekilde 14 gün geçirecekler.