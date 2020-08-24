Aktüel haberler (24.08.20)
Dünya futbolundaki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporunda öne çıkan detaylar...
SARR CHELSEA'YE
Türkiye'den Fenerbahçe'nin de ilgi alanında bulunan Malang Sarr'ın rotası Ada oluyor. Premier Lig devi Chelsea 21 yaşındaki Senegalli stoperi renklerine bağlamaya yakın. Geçen sezon Nice'te 19 maçta oynayıp, 1 gol kaydetmişti. Maviler, Sarr'ı kadrosuna kattıktan sonra pişmesi için kiralamayı düşünüyor.
GABRIEL ARSENAL'DE
Avrupa futboluna yeni oyuncular yetiştiren Lille bir ürününü daha pazarladı. Gabriel Magalhaes, 30 milyon euro karşılığında Arsenal'e transfer oldu. Resmi açıklama bugün yapılacak. 22 yaşında, 1.90 boyundaki stoper bugün resmen açıklanacak. Gabriel kariyerinde önemli bir sıçrama yaptığını söyledi.
FIORENTİNA'DA İKİ CORONA
Virüsün en çok etkilediği ülkelerden olan İtalya'da sayılar düşse de hala ciddi biçimde bulaş sürüyor. Fiorentina, Erick Pulgar ve Simone Ghidotti'nin COVİD-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. İki futbolcunun da sempton göstermediği kaydedildi. Koronavirüse yakalanan iki oyuncu da protokoller gereği izole şekilde 14 gün geçirecekler.
- 24.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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