Aktüel haberler (23.08.2020)

MESSI MİLYARDER OLACAK

Barcelona'nın Arjantinli süper yıldızı Lionel Messi, kariyeri boyunca 1 milyar dolar kazanan ikinci futbolcu olmaya hazırlanıyor. Forbes dergisinde çıkan habere göre; gelecek sezon da Katalan ekibinde kalması halinde bu miktara ulaşacak. 33 yaşındaki yıldız, geçen sezon geliri 1 milyar dolara ulaşan Cristiano Ronaldo'dan sonra bunu başaran ikinci futbolcu, dördüncü sporcu olacak. Daha önce golfçü Tiger Woods ve boksör Floyd Mayweather geliri 1 milyar dolara ulaşmıştı.

CONTE'NİN YERİNE ALLEGRI

Avrupa Ligi finalinde Sevilla'ya 3-2 yenilen İnter'de Teknik Direktör Conte ayrılıyor. İtalyan hoca, "Kulübün geleceğini benli ya da bensiz planlamaya çalışacağız. Kızgınlık yok. Farklı görüşler söz konusu" dedi. Conte'nin yerine Allegri'nin ismi geçiyor.

ALEX PATO VEDA ETTİ

Brezilyalı golcü Pato, Sao Paulo'dan ayrıldı. 30 yaşındaki futbolcu, geçen yıldan bu yana 33 maça çıkarken 9 gol attı. Ülkesinde Internacional ve Corinthians'ta görev yapan 30 yaşındaki Pato, Milan, Chelsea, Villarreal, Tianjin Tianhai formaları da giymişti.

KALMAK İSTİYOR

Bayern Münih'e 8-2 mağlup olunca büyük değişime gitme kararı alan Barcelona'da Luis Suarez kalmak istediğini açıkladı. 33 yaşındaki Uruguaylı "Kimse ayrılmamı istemedi. Bu kulübe verecek çok şeyim var" yorumunu yaptı.

CLIPPERS DALLAS'I DEVİRDİ

NBA'de LA Clippers, Dallas'ı 130-122 yenerek seride 2-1 öne geçti. Kawhi Leonard 36 sayı, 9 ribaunt ve 8 asistle Clippers'a galibiyeti getirdi. Son şampiyon Toronto Raptors ise Siakam'ın 26 sayı attığı maçta Brooklyn Nets'i 117-92 yenerek play-off'ta durumu 3-0'a getirdi. Diğer maçlar: Utah- Denver: 124-87 (2-1), Philadelphia- Boston: 94- 102 (0-3).

VLADIMIR STIMAC MONACO'DA

Monaco, geçen sezon Kızılyıldız takımında forma giyen 32 yaşındaki pivot Vladimir Stimac'ı transfer etti. Sırp oyuncu, Türkiye'de Olin Edirne, Banvit, Beşiktaş, Anadolu Efes, Türk Telekom ve F.Bahçe Beko'da oynamıştı.