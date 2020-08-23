Aktüel haberler (23.08.2020) - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
23 Ağustos 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Aktüel haberler (23.08.2020)

Aktüel haberler (23.08.2020)

Aktüel haberler (23.08.2020)

Spor dünyasında günün öne çıkan gelişmelerini fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

MESSI MİLYARDER OLACAK
'nın Arjantinli süper yıldızı , kariyeri boyunca 1 milyar dolar kazanan ikinci futbolcu olmaya hazırlanıyor. Forbes dergisinde çıkan habere göre; gelecek sezon da Katalan ekibinde kalması halinde bu miktara ulaşacak. 33 yaşındaki yıldız, geçen sezon geliri 1 milyar dolara ulaşan 'dan sonra bunu başaran ikinci futbolcu, dördüncü sporcu olacak. Daha önce golfçü ve boksör geliri 1 milyar dolara ulaşmıştı.

CONTE'NİN YERİNE ALLEGRI
Avrupa Ligi finalinde Sevilla'ya 3-2 yenilen İnter'de Conte ayrılıyor. İtalyan hoca, "Kulübün geleceğini benli ya da bensiz planlamaya çalışacağız. Kızgınlık yok. Farklı görüşler söz konusu" dedi. Conte'nin yerine Allegri'nin ismi geçiyor.

ALEX PATO VEDA ETTİ
Brezilyalı golcü Pato, 'dan ayrıldı. 30 yaşındaki futbolcu, geçen yıldan bu yana 33 maça çıkarken 9 gol attı. Ülkesinde Internacional ve Corinthians'ta görev yapan 30 yaşındaki Pato, Milan, Chelsea, Villarreal, Tianjin Tianhai formaları da giymişti.

KALMAK İSTİYOR
'e 8-2 mağlup olunca büyük değişime gitme kararı alan Barcelona'da kalmak istediğini açıkladı. 33 yaşındaki Uruguaylı "Kimse ayrılmamı istemedi. Bu kulübe verecek çok şeyim var" yorumunu yaptı.

CLIPPERS DALLAS'I DEVİRDİ
NBA'de LA Clippers, Dallas'ı 130-122 yenerek seride 2-1 öne geçti. Kawhi Leonard 36 sayı, 9 ribaunt ve 8 asistle Clippers'a galibiyeti getirdi. Son şampiyon ise Siakam'ın 26 sayı attığı maçta 'i 117-92 yenerek play-off'ta durumu 3-0'a getirdi. Diğer maçlar: Utah- Denver: 124-87 (2-1), Philadelphia- Boston: 94- 102 (0-3).

VLADIMIR STIMAC MONACO'DA
Monaco, geçen sezon Kızılyıldız takımında forma giyen 32 yaşındaki pivot Vladimir Stimac'ı transfer etti. Sırp oyuncu, Türkiye'de , Banvit, Beşiktaş, , ve F.Bahçe Beko'da oynamıştı.

  1. 23.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aktüel haberler (23.08.2020) haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA