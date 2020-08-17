Vincent Kompany futbol bıraktı! Teknik direktör oldu
Belçika Ligi takımlarından Anderlecht'te oyuncu-antrenör olarak görev yapan 34 yaşındaki Vincent Kompany, aktif kariyerini noktaladığını duyurdu.
Anderlecht ile 4 yıllık anlaşmaya vardığını belirten Kompany, "Tamamen antrenör rolüme odaklanmak istiyorum ve bunun için zamanımın yüzde 100'üne ihtiyacım var. Futboldan emekli olma nedenim bu. Takımda en az 4 sezon kalmak ve modern bir futbol oynayabileceğimizi göstermek istiyorum" ifadelerini kullandı.
Belçikalı savunma oyuncusu, altyapısından yetiştiği Anderlecht'in formasını 2003'ten 2006'ya kadar giymiş ve 2 lig şampiyonluğu yaşamıştı.
2008 yılında Hamburg'dan Manchester City'ye transfer olan Kompany, kaptanlığını yaptığı İngiliz kulübünde 11 yıl forma giydi ve 4 lig şampiyonluğu elde etti.
Geçen sene oyuncu-antrenör olarak Anderlecht'e dönen Kompany, kariyerini boyunca oynadığı 532 maçta 31 gol attı.
- 17.08.2020
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