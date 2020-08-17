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17 Ağustos 2020, Pazartesi
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bıraktı! Teknik direktör oldu

Vincent Kompany futbol bıraktı! Teknik direktör oldu

Ligi takımlarından Anderlecht'te oyuncu-antrenör olarak görev yapan 34 yaşındaki , aktif kariyerini noktaladığını duyurdu.

ekibi Anderlecht'te oyuncu-antrenör olarak görev yapan , aktif kariyerini noktaladı. Anderlecht Kulübü, 34 yaşındaki Belçikalı'nın futbolu bıraktığını ve kulübün yeni teknik direktörü olduğunu duyurdu.

Anderlecht ile 4 yıllık anlaşmaya vardığını belirten Kompany, "Tamamen antrenör rolüme odaklanmak istiyorum ve bunun için zamanımın yüzde 100'üne ihtiyacım var. Futboldan emekli olma nedenim bu. Takımda en az 4 sezon kalmak ve modern bir futbol oynayabileceğimizi göstermek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Belçikalı savunma oyuncusu, altyapısından yetiştiği Anderlecht'in formasını 2003'ten 2006'ya kadar giymiş ve 2 lig şampiyonluğu yaşamıştı.

2008 yılında Hamburg'dan 'ye olan Kompany, kaptanlığını yaptığı İngiliz kulübünde 11 yıl forma giydi ve 4 lig şampiyonluğu elde etti.

Geçen sene oyuncu-antrenör olarak Anderlecht'e dönen Kompany, kariyerini boyunca oynadığı 532 maçta 31 gol attı.

  1. 17.08.2020
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