Aktüel haberler (15.07.2020)
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81 MİLYONA NAPOLI'YE
İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Napoli, Fransa Ligi'nde Lille ile büyük bir çıkış yakalayan Victor Osimhen'in transferini bitirmek üzere. Fransız basını; Lille'in Nijeryalı forvet için 81 milyon euro istediği belirtildi. Bu sezon Lille ile 38 maçta forma giyen 21 yaşındaki santrfor; 18 gol ve 6 asist kaydetti. Osimhen'in sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.
KAPTANLIK KONTRATI
İtalya'da şampiyonluğa koşan Juventus, Arjantinli maestrosu Dybala'nın kontratını 2025'e kadar uzatacak ve onu takımın gelecekteki kaptanı olarak belirleyecek. Torino ekibiyle 2022'ye kadar kontratı bulunan 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon 41 maçta 17 gol ve 13 asist kaydetti.
Boks Federasyonu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü adına şehitler için mevlit okutacak.
Judo Federasyonu, "Vatanımız, bayrağımız ve demokrasi için mücadelenin adı 15 Temmuz" dedi.
Atalanta'nın golcüsü Muriel'in evindeki merdivenlerden düştüğü ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
NBA'de yeni sezon kampındaki Houston ve Sacramento'dan iki basketbolcuda koronavirüs çıktı.
- 15.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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