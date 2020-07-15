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15 Temmuz 2020, Çarşamba
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Aktüel haberler (15.07.2020)

Aktüel haberler (15.07.2020)

Spor dünyasında yaşanan son gelişmeleri ve transfer haberlerini fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

81 MİLYONA NAPOLI'YE
Serie A Ligi ekiplerinden , Fransa Ligi'nde Lille ile büyük bir çıkış yakalayan Victor Osimhen'in transferini bitirmek üzere. Fransız basını; Lille'in Nijeryalı forvet için 81 milyon euro istediği belirtildi. Bu sezon Lille ile 38 maçta forma giyen 21 yaşındaki santrfor; 18 gol ve 6 asist kaydetti. Osimhen'in sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

KAPTANLIK KONTRATI
İtalya'da şampiyonluğa koşan , Arjantinli maestrosu Dybala'nın kontratını 2025'e kadar uzatacak ve onu takımın gelecekteki kaptanı olarak belirleyecek. Torino ekibiyle 2022'ye kadar kontratı bulunan 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon 41 maçta 17 gol ve 13 asist kaydetti.

Boks Federasyonu, Demokrasi ve adına şehitler için mevlit okutacak.

Judo Federasyonu, "Vatanımız, bayrağımız ve demokrasi için mücadelenin adı 15 Temmuz" dedi.

Atalanta'nın golcüsü Muriel'in evindeki merdivenlerden düştüğü ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

NBA'de yeni sezon kampındaki Houston ve Sacramento'dan iki basketbolcuda koronavirüs çıktı.

  1. 15.7.2020
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