Aktüel haberler (15.07.2020)

81 MİLYONA NAPOLI'YE

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Napoli, Fransa Ligi'nde Lille ile büyük bir çıkış yakalayan Victor Osimhen'in transferini bitirmek üzere. Fransız basını; Lille'in Nijeryalı forvet için 81 milyon euro istediği belirtildi. Bu sezon Lille ile 38 maçta forma giyen 21 yaşındaki santrfor; 18 gol ve 6 asist kaydetti. Osimhen'in sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

KAPTANLIK KONTRATI

İtalya'da şampiyonluğa koşan Juventus, Arjantinli maestrosu Dybala'nın kontratını 2025'e kadar uzatacak ve onu takımın gelecekteki kaptanı olarak belirleyecek. Torino ekibiyle 2022'ye kadar kontratı bulunan 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon 41 maçta 17 gol ve 13 asist kaydetti.



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