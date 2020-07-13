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13 Temmuz 2020, Pazartesi
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Ajax'ın efsane ismi Wim Suurbier hayatını kaybetti!

Ajax'ın efsane ismi Wim Suurbier hayatını kaybetti!

Ligi ekiplerinden Ajax'ın, 1970'li yıllardaki efsane kadrosunda forma giyen Wim Suurbier'in 75 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

ekibi Ajax'ın 1970'li yıllardaki efsane kadrosundan Wim Suurbier, 75 yaşında yaşamını yitirdi. Ajax Kulübü, mayıs ayında geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılan Suurbier'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Suurbier, "total " anlayışıyla futbol dünyasına damga vuran 1970'li yılların Ajax ve Hollanda Milli Takımı'nda sağ bek olarak görev yapmıştı.

O dönem olarak bilinen Şampiyonlar Ligi'nde 1970'li yılların başında üst üste 3 kez zafere ulaşan Ajax kadrosunda yer alan Suurbier, ayrıca 7 lig, 4 Hollanda Kupası, 2 ve bir Kıtalararası Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.

Ajax'ta 1964-1977 yıllarında 509 maça çıkan Suurbier, daha sonra ülkesinin Sparta Rotterdam, 'nın Schalke 04, Fransa'nın Metz ve ABD'nin Aztecs ile San Jose Earthquakes takımlarında da forma giymişti.

Hollanda Milli Takımı'nda 60 kez görev alan Suurbier, 1974 ve 1978 Dünya Kupası final maçlarında sahaya çıkmıştı.

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  1. 13.07.2020
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