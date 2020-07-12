Mile Jedinak futbolu bıraktığını açıkladı.
Bir dönem Türkiye'de Gençlerbirliği ve Antalyaspor formaları da giyen Avustralyalı orta saha oyuncusu Mile Jedinak futbolu bıraktığını açıkladı.
Emeklilik kararını Instagram'dan yaptığı açıklamayla duyuran 35 yaşındaki Jedinak, "Küçüklüğümde kendime hedef koyduğum profesyonel futbol oynama hayalimi gerçekleştirirken her zaman hatırlayacağım tecrübe, meydan okuma ve hatıralar edindim. Kariyerim boyunca görev yaptığım, bana bu imkanı veren tüm takımlara teşekkür ediyorum. Artık yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi." ifadelerini kullandı.
Kariyerine ülkesinin Sydney United takımında başlayan ve Türkiye'de Gençlerbirliği ile Antalyaspor formaları da giyen Jedinak, daha sonra İngiltere'de Crystal Palace ve Aston Villa'da görev yapmıştı.
Jedinak, 79 maça çıktığı Avustralya Milli Takımı'nda 20 gol atmıştı.
- 12.07.2020
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Mile Jedinak futbolu bıraktığını açıkladı. haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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