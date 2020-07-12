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12 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler Futbol Mile Jedinak'tan futbola veda!

futbolu bıraktığını açıkladı.

Mile Jedinak futbolu bıraktığını açıkladı.

Bir dönem 'de ve formaları da giyen Avustralyalı orta saha oyuncusu futbolu bıraktığını açıkladı.

Emeklilik kararını 'dan yaptığı açıklamayla duyuran 35 yaşındaki Jedinak, "Küçüklüğümde kendime hedef koyduğum profesyonel oynama hayalimi gerçekleştirirken her zaman hatırlayacağım tecrübe, meydan okuma ve hatıralar edindim. Kariyerim boyunca görev yaptığım, bana bu imkanı veren tüm takımlara teşekkür ediyorum. Artık yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Kariyerine ülkesinin Sydney United takımında başlayan ve 'de ile formaları da giyen Jedinak, daha sonra 'de ve 'da görev yapmıştı.

Jedinak, 79 maça çıktığı Avustralya Milli Takımı'nda 20 gol atmıştı.

  1. 12.07.2020
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