Balotelli'nin menajeri Al Sharjah ile görüştüklerini açıkladı! - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
07 Temmuz 2020, Salı
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Balotelli'nin menajeri ile görüştüklerini açıkladı!

Balotelli'nin menajeri Al Sharjah ile görüştüklerini açıkladı!

Brescia'dan ayrılacak olan ve Galatasaray'ın transfer gündemine gelen Arabistan yolcusu. İtalyan futbolcunun menajeri , transfer için BAE takımlarından ile görüştüklerini açıkladı.

Serie A takımlarından Brescia forması giyen ancak yönetimle yaşadığı problemlerden dolayı kadro dışı bırakılan 'nin yeni takımı belli oluyor.

Yıldız futbolcunun adı Galatasaray ile de anılmıştı ancak menajeri , ekiplerinden ile görüşme halinde olduklarını bildidi. Pagniello, "Müzakereler başladı. Kulüp ilgisini dile getirdi. İlk tercihim Sharjah çünkü yaşam standardı ve kulübün kendisi 'nin en seçkinlerinden biri. Yaşam tarzı akıllıca ve kariyeri için bence Sharjah onun için en iyi seçenek olacak" ifadelerini kullandı.

"MANCINI ONU DÜŞÜNÜYOR"
Balotelli'nin, İtalya A Milli Takımı'nda oynamak istediğini de belirten Morris Pagniello, " onu düşünüyor, o hala İtalya'daki en iyi oyunculardan biri. Ona oynadığında doğru ambiyansı verirseniz gol atıyor. Sanırım burada oynamış en büyük isimlerden de biri olacak. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki futbolun böyle bir isme sahip olması çok büyük olacak. Sadece isim için değil, kalite için de geçerli" dedi.

  1. 07.07.2020
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