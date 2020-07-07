Balotelli'nin menajeri Al Sharjah ile görüştüklerini açıkladı!
Brescia'dan ayrılacak olan ve Galatasaray'ın transfer gündemine gelen Mario Balotelli Arabistan yolcusu. İtalyan futbolcunun menajeri Morris Pagniello, transfer için BAE Arap Körfezi Ligi takımlarından Al Sharjah ile görüştüklerini açıkladı.
İtalya Serie A takımlarından Brescia forması giyen ancak yönetimle yaşadığı problemlerden dolayı kadro dışı bırakılan Mario Balotelli'nin yeni takımı belli oluyor.
Yıldız futbolcunun adı Galatasaray ile de anılmıştı ancak menajeri Morris Pagniello, Arap Körfezi Ligi ekiplerinden Al Sharjah ile görüşme halinde olduklarını bildidi. Pagniello, "Müzakereler başladı. Kulüp ilgisini dile getirdi. İlk tercihim Sharjah çünkü yaşam standardı ve kulübün kendisi Birleşik Arap Emirlikleri'nin en seçkinlerinden biri. Yaşam tarzı akıllıca ve kariyeri için bence Sharjah onun için en iyi seçenek olacak" ifadelerini kullandı.
"MANCINI ONU DÜŞÜNÜYOR"
Balotelli'nin, İtalya A Milli Futbol Takımı'nda oynamak istediğini de belirten Morris Pagniello, "Roberto Mancini onu düşünüyor, o hala İtalya'daki en iyi oyunculardan biri. Ona oynadığında doğru ambiyansı verirseniz gol atıyor. Sanırım burada oynamış en büyük isimlerden de biri olacak. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki futbolun böyle bir isme sahip olması çok büyük olacak. Sadece isim için değil, kalite için de geçerli" dedi.
- 07.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Balotelli'nin menajeri Al Sharjah ile görüştüklerini açıkladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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