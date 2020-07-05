Genç hakem Zorbay Küçük sakatlandı! 6 ay...

Eski hakem Deniz Çoban, Twitter hesabından Zorbay Küçük'ün sakatlığını duyururken "Sezonun flaş hakemi Zorbay Küçük yönettiği Beşiktaş-Konyaspor maçında talihsiz bir sakatlık geçirmiş. Maalesef sakatlığı ciddi ve en az 6 ay maç yönetemeyecek. Kendisine acil şifalar dilerim..." paylaşımında bulundu.

27 yaşındaki hakem, bu sezon Süper Lig'de 15 maç yönetmişti.

