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30 Haziran 2020, Salı
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Haberler Futbol Arda Turan ile Aslıhan Doğan'ın mutlu günü!

ile 'ın mutlu günü!

Arda Turan ile Aslıhan Doğan'ın mutlu günü!

Futbolcu ve eşi hesaplarından ikinci çocuklarının dünyaya geldiğini duyurdu.

Ünlü futbolcu ve Turan çifti bebekleri Asil Aslan'a kavuştu. İkinci kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan Arda Turan ile Ashan Doğan Turan mutlu haberi sosyal medyadan duyurdu.

"BEBEĞİMİZİ GÖRMENİZ SAĞLIKLI GÜNLERDE OLSUN"
Mutlu haberi hesabı 'dan veren Arda Turan, yakın çevresinden bir ricada bulundu. Eşi Aslıhan ile ortak açıklama yapan Turan şu ifadeleri kullandı: "Dünyanın ve ülkemizin geçtiği bu zor günlerde sağlıkla doğan oğlumuza kavuşmuş olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Her özel günümüzde mutlaka bir arada olduğumuz sizlerden bu süreç için ricamız; doğum sonrasında öncelikle sizlerin sağlığı ve ardından hijyen kurallarının verimli bir şekilde uygulanabilmesi adına Asil Aslan Turan ile tanışmanızın sağlıklı günlerde olmasıdır. Dualarınızın ve sevginizin bizim yanımızda olacağına sonsuz inancımız ile sağlıklı günlerde kavuşmayı diliyoruz."

  1. 30.06.2020
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