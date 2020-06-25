2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avustralya ve Yeni Zelanda'da düzenlenecek
FIFA, 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nı Avustralya ve Yeni Zelanda'nın ortaklaşa düzenleyeceğini açıkladı. Turnuvanın 10 Temmuz-20 Ağustos 2023 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanıyor.
2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek.
FIFA'dan yapılan açıklamada, 10 Temmuz-20 Ağustos 2023 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan 9. FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın ev sahipliğini, Kolombiya'ya karşı yarışan ortak adaylar Avustralya ve Yeni Zelanda'nın kazandığı belirtildi.
Turnuvanın ev sahipliği için başvuran Brezilya ve Japonya, daha önce adaylıktan çekildiklerini duyurmuştu.
- 25.06.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avustralya ve Yeni Zelanda'da düzenlenecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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