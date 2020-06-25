2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avustralya ve Yeni Zelanda'da düzenlenecek - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
25 Haziran 2020, Perşembe
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2023 Kadınlar ve 'da düzenlenecek

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avustralya ve Yeni Zelanda'da düzenlenecek

, 2023 Kadınlar 'nı ve 'nın ortaklaşa düzenleyeceğini açıkladı. Turnuvanın 10 Temmuz-20 Ağustos 2023 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanıyor.

2023 Kadınlar , ve 'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek.

FIFA'dan yapılan açıklamada, 10 Temmuz-20 Ağustos 2023 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan 9. FIFA Kupası'nın ev sahipliğini, 'ya karşı yarışan ortak adaylar Avustralya ve Yeni Zelanda'nın kazandığı belirtildi.

Turnuvanın ev sahipliği için başvuran ve , daha önce adaylıktan çekildiklerini duyurmuştu.

  1. 25.06.2020
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